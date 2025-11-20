Češi a Slováci: Gudas si otevřel střelecký účet! Trefil se i Tomášek

20. listopadu 7:13Jan Šlapáček
Během čtvrteční noci se dokázali střelecky prosadit hned dva čeští hokejisté. Za Anaheim poprvé v sezóně skóroval Radko Gudas, za Edmonton se prosadil David Tomášek.
Radko Gudas (Anaheim Ducks)
Prvního gólu v aktuální sezóně se dočkal obránce Radko Gudas, který se prosadil tvrdou ránou od modré čáry. Řízný bek byl v zápase s Bostonem hodně vidět, na své konto si připsal i pět hitů a jednu bitku.
Kapitán se trefil poprvé v sezóně! Radko Gudas prostřelil vše co mu stálo v cestě, k tomu přidal 5 hitů, bitku a pomohl Anaheimu k vítězství nad Bostonem! ???????? #FlyTogether
Jednoznačný kapitán i na ZOH! pic.twitter.com/93ssTSi0EM
David Tomášek (Edmonton Oilers)
Do sestavy Oilers se proti Washingtonu vrátil David Tomášek a nepočínal si vůbec špatně. Ačkoliv na ledě strávil lehce přes devět minut, dokázal se střelecky prosadit.
David Tomasek - Edmonton Oilers (2) pic.twitter.com/L12gYVFH1C
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Washington Capitals - Edmonton Oilers 7:4
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +4 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:24
David Tomášek (EDM) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 09:13
Buffalo Sabres - Calgary Flames 2:6
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:12
Anaheim Ducks - Boston Bruins 4:3
Radko Gudas (ANA) – 1+0, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 5, čas na ledě 15:11
Lukáš Dostál (ANA) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:57
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:02
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:57
David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:09
