Češi a Slováci: Fehérváry se prosadil proti Blue Jackets, Vejmelka vychytal Vegas

25. listopadu 7:16

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili ve čtyřech zápasech. Gólově se prosadil pouze obránce Martin Fehérváry, který navýšil dělovou ranou od modré vedení Capitals nad Columbusem. Skvělý výkon předvedl brankář Vejmelka, který se stal se 34 úspěšnými zákroky druhou hvězdou zápasu.

Martin Fehérváry (Washington Capitals)

Martin Fehérváry v noci přidal svůj druhý letošní gól, když dostal nabito na modrou čáru a propálil vše, co mu stálo v cestě. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New Jersey Devils – Detroit Red Wings 4:3

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:50
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:30

New York Rangers – St. Louis Blues 3:2

Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:58

Washington Capitals – Columbus Blue Jackets 5:1

Martin Fehérváry (WSH) – 1+0, +3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:54

Utah Mammoth – Vegas Golden Knights 5:1

Karel Vejmelka (UTA) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:54
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:50

