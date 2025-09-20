Češi a Slováci: Dvoubodový Hertl, skóroval také Faksa

15. října 7:48Radim Sochor
České a slovenské barvy dnes v noci nebyly nikterak výrazné. Faksa s Hertlem trefili prázdnou branku, nikdo další si ale kanadský bod nepřipsal.
Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)
Tomáš Hertl zažil dvoubodovou noc. Nejprve nahrál na vyrovnávací gól, následně pak trefil prázdnou branku soupeře šest vteřin před koncem zápasu.
Tomas Hertl - Vegas Golden Knights (1) pic.twitter.com/PcxOTgpqSf
— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) October 15, 2025
Radek Faksa (Dallas Stars)
Radek Faksa se poprvé v letošní sezóně prosadil. Necelé dvě minuty do konce zápasu dovezl kotouč do prázdné branky.
Radek Faksa with his first of the season comes in a very Radek Faksa way#TexasHockey pic.twitter.com/lEsQgTSvDH
— DailyDallasHockey (@DallasStarsDDH) October 15, 2025
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Montreal Canadiens - Seattle Kraken 5:4pp
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:53
New York Rangers – Edmonton Oilers 0:2
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:42
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 3:2pp
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:19
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:18
Calgary Flames – Vegas Golden Knights 2:4
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:32
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:21
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:31
Dallas Stars – Minnesota Wild 5:2
Radek Faksa (DAL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:46
Anaheim Ducks – Pittsburgh Penguins 4:3
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:02
Lukáš Dostál (ANA) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00
