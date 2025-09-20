NHL.cz na Facebooku

Češi a Slováci: Dvoubodový Hertl, skóroval také Faksa

15. října 7:48

Radim Sochor

České a slovenské barvy dnes v noci nebyly nikterak výrazné. Faksa s Hertlem trefili prázdnou branku, nikdo další si ale kanadský bod nepřipsal.

Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights)

Tomáš Hertl zažil dvoubodovou noc. Nejprve nahrál na vyrovnávací gól, následně pak trefil prázdnou branku soupeře šest vteřin před koncem zápasu.

Radek Faksa (Dallas Stars)

Radek Faksa se poprvé v letošní sezóně prosadil. Necelé dvě minuty do konce zápasu dovezl kotouč do prázdné branky.

 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Montreal Canadiens - Seattle Kraken 5:4pp

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, +1 účast, 1 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:53

New York Rangers – Edmonton Oilers 0:2

David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:42

Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 3:2pp

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:19
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:18

Calgary Flames – Vegas Golden Knights 2:4

Samuel Honzek (CGY) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:32
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:21
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:31

Dallas Stars – Minnesota Wild 5:2

Radek Faksa (DAL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:46

Anaheim Ducks – Pittsburgh Penguins 4:3

Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:02
Lukáš Dostál (ANA) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00

