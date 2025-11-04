Češi a Slováci: Dvorský vstřelil debutový gól, Hronek asistoval

4. listopadu 7:08Radim Sochor
Češi a Slováci se dnes představili pouze ve dvou zápasech. Dalibor Dvorský vstřelil svůj debutový gól za Blues, Hronek pak jednou asistencí pomohl k výhře Canucks.
Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)
Dalibor Dvorský dostal nabito na kruh pro vhazování a dělovou ranou z první propálil vše, co mu stálo v cestě. Navíc nastartoval obrat Blues, kteří nakonec doma porazili Oilers 3:2.
Congratulations Dalibor Dvorsky on your first career NHL goal. Many more to come. #stlblues pic.twitter.com/QqXd3cOk4J
— St. Louis Blues (@StLouisBlues) November 4, 2025
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
St. Louis Blues - Edmonton Oilers 3:2
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:33
Nashville Predators – Vancouver Canucks 4:5pp
Filip Hronek (VAN) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 25:08
