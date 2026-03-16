Češi a Slováci: Dvorský skóroval proti San Jose

27. března 6:23

Jan Šlapáček

Během páteční noci se z českých a slovenských hráčů do kolonky střelců zapsal pouze Dalibor Dvorský, který pomohl Blues k výhře nad San Jose.

Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)

Jedenáctý přesný zásah v sezóně zaznamenal slovenský útočník Dalibor Dvorský, který si našel kotouč mezi kruhy a nasměroval ho za záda Alexe Nedeljkovice. Blues vyhráli nad San Jose 2:1 po prodloužení.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 2:1

Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:24

Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken 3:4pp.

Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:37

Florida Panthers - Minnesota Wild 2:3

Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:50

New York Islanders - Dallas Stars 2:1

Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:51

St. Louis Blues - San Jose Sharks 2:1pp.

Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:08

Nashville Predators - New Jersey Devils 2:4

Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:18

Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 2:3

Martin Nečas (COL) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:20

Utah Mammoth - Washington Capitals 4:7

Vítek Vaněček (UTA) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 49:54
Karel Vejmelka (UTA) – 1 zákrok, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 07:17
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:52

Calgary Flames - Anaheim Ducks 2:3pp.

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 9:59
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:52
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:33

Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 3:4pp.

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:44

Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 0:4

Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:07

