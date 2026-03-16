Češi a Slováci: Dvorský skóroval proti San Jose

27. března 6:23Jan Šlapáček
Během páteční noci se z českých a slovenských hráčů do kolonky střelců zapsal pouze Dalibor Dvorský, který pomohl Blues k výhře nad San Jose.
Dalibor Dvorský (St. Louis Blues)
Jedenáctý přesný zásah v sezóně zaznamenal slovenský útočník Dalibor Dvorský, který si našel kotouč mezi kruhy a nasměroval ho za záda Alexe Nedeljkovice. Blues vyhráli nad San Jose 2:1 po prodloužení.
Dalibor Dvorsky breaks the ice for #stlblues. 1-0 St. Louis. pic.twitter.com/BmvklCExCQ
— TEAL TOWN USA - A San Jose Sharks Podcast (@TEALTOWNUSA) March 27, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 2:1
Jakub Dobeš (MTL) – 25 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,2 %, odchytal 60:00
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:24
Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken 3:4pp.
Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:37
Florida Panthers - Minnesota Wild 2:3
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:50
New York Islanders - Dallas Stars 2:1
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:51
St. Louis Blues - San Jose Sharks 2:1pp.
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:08
Nashville Predators - New Jersey Devils 2:4
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:18
Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 2:3
Martin Nečas (COL) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:20
Utah Mammoth - Washington Capitals 4:7
Vítek Vaněček (UTA) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 49:54
Karel Vejmelka (UTA) – 1 zákrok, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 07:17
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:52
Calgary Flames - Anaheim Ducks 2:3pp.
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 9:59
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:52
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:33
Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 3:4pp.
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:44
Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 0:4
Filip Hronek (VAN) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:07