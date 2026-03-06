Češi a Slováci: Chmelař poprvé skóroval v NHL! Vaněček udržel čisté konto

6. března 6:36Jan Šlapáček
Prvního gólu v nejlepší hokejové lize světa se v noci dočkal útočník Jaroslav Chmelař, kterému se povedlo prosadit proti Torontu. Skvělý zápas má za sebou i Vítek Vaněček, který vynuloval Philadelphii.
Jaroslav Chmelař (New York Rangers)
Útočník Jaroslav Chmelař se vrátil do prvního týmu Rangers a znovu udělal velmi dobrý dojem. Český útočník ve středním pásmu získal kotouč, vydal se k brance a následně vstřelil svůj první gól v NHL!
WELCOME TO THE NHL, JAROSLAV CHMELAR! ???? pic.twitter.com/MZAOrcx4vI
— Sportsnet (@Sportsnet) March 6, 2026
Martin Pospíšil (Calgary Flames)
Mezi střelce se poprvé v této sezóně zapsal i slovenský útočník Martin Pospíšil, kterému se povedlo prosadit proti Ottawě.
Martin Pospisil gets the party started in Calgary ???? pic.twitter.com/BCQ1rYO9RL
— Sportsnet (@Sportsnet) March 6, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New York Rangers - Toronto Maple Leafs 6:2
Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:32
Philadelphia Flyers - Utah Mammoth 0:3
Vítek Vaněček (UTA) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Dan Vladař (PHI) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,09 %, odchytal 57:48
Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 4:2
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:44
Nashville Predators - Boston Bruins 6:3
Pavel Zacha (BOS) – 0+2, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:17
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:02
Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 4:1
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:15
Calgary Flames - Ottawa Senators 1:4
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 8:21
Martin Pospíšil (CGY) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:29
Los Angeles Kings - New York Islanders 5:3
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:15
