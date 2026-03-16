Češi a Slováci: Černák se trefil proti Red Wings, Vladař pomohl k play-off

14. dubna 7:29Radim Sochor
Češi a Slováci se dnes představili v sedmi zápasech. Na střeleckou listinu se zapsal pouze obránce Tampy Erik Černák, který se trefil proti Detroitu. Za zmínku ale rozhodně stojí výkon brankáře Vladaře, který velkou měrou přispěl k tomu, že si letos Flyers zahrají play-off.
Erik Černák (Tampa Bay Lightning)
Erik Černák se dnes prosadil z předbrankového prostoru, kam dostal přihrávku od McDonagha a zakončil do prázdné branky. Pro slovenského obránce je to třetí gól v letošním ročníku.
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings 4:3pp
Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:42
Florida Panthers – New York Rangers 3:2
Marek Alscher (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:04
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:50
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:33
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:57
Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 3:2sn
Daniel Vladař (PHI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:59
Toronto Maple Leafs – Dallas Stars 5:6
Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:51
St. Louis Blues – Minnesota Wild 6:3
Dalibor Dvorský (STL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:31
Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 1:2sn
Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 29:08
Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets 6:2
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59