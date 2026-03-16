Češi a Slováci: Černák se trefil proti Red Wings, Vladař pomohl k play-off

14. dubna 7:29

Radim Sochor

Češi a Slováci se dnes představili v sedmi zápasech. Na střeleckou listinu se zapsal pouze obránce Tampy Erik Černák, který se trefil proti Detroitu. Za zmínku ale rozhodně stojí výkon brankáře Vladaře, který velkou měrou přispěl k tomu, že si letos Flyers zahrají play-off.

Erik Černák (Tampa Bay Lightning)

Erik Černák se dnes prosadil z předbrankového prostoru, kam dostal přihrávku od McDonagha a zakončil do prázdné branky. Pro slovenského obránce je to třetí gól v letošním ročníku. 

 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings 4:3pp

Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:42

Florida Panthers – New York Rangers 3:2

Marek Alscher (FLA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:04
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:50
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:33
Adam Sýkora (NYR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:57

Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 3:2sn

Daniel Vladař (PHI) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:59

Toronto Maple Leafs – Dallas Stars 5:6

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:51

St. Louis Blues – Minnesota Wild 6:3

Dalibor Dvorský (STL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:31

Edmonton Oilers – Colorado Avalanche 1:2sn

Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 29:08

Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets 6:2

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:59

