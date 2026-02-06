Češi a Slováci: Černák dal první gól v sezóně! Hovorka debutoval v NHL

6. února 6:59Jan Šlapáček
Slovenský obránce Erik Černák nepatří mezi vyhlášené střelce, dneska v noci nicméně s pořádnou dávkou štěstí síť rozvlnil. Debut v NHL si ve stejném zápase zapsal Mikuláš Hovorka.
Erik Černák (Tampa Bay Lightning)
Slovenský obránce šel v noci štěstí naproti a dočkal se prvního vstřeleného gólu v sezóně. Erik Černák se dostal k odraženému puku, zpoza branky ho nahodil do brankoviště a brankář Tarasov si jej smolně srazil do vlastní sítě.
8️⃣1️⃣ locks in on the wraparound https://t.co/ApNjqWm77w pic.twitter.com/Jd1M5EkBYG
— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 6, 2026
Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:
New Jersey Devils - New York Islanders 1:3
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:03
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:44
Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 1:2pp.
Dan Vladař (PHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:43
Washington Capitals - Nashville Predators 4:2
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 6:1
Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:13
Mikuláš Hovorka (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:27
Mikuláš Hovorka nastupuje k prvnímu zápasu v NHL!
— Jan Šlapáček (@Slapi1) February 6, 2026
V derby proti Tampě.#TimeToHunt pic.twitter.com/TFKqjfq06g
Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 4:1
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:36
