Češi a Slováci: Černák dal první gól v sezóně! Hovorka debutoval v NHL

6. února 6:59

Jan Šlapáček

Slovenský obránce Erik Černák nepatří mezi vyhlášené střelce, dneska v noci nicméně s pořádnou dávkou štěstí síť rozvlnil. Debut v NHL si ve stejném zápase zapsal Mikuláš Hovorka.

Erik Černák (Tampa Bay Lightning)

Slovenský obránce šel v noci štěstí naproti a dočkal se prvního vstřeleného gólu v sezóně. Erik Černák se dostal k odraženému puku, zpoza branky ho nahodil do brankoviště a brankář Tarasov si jej smolně srazil do vlastní sítě. 

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

New Jersey Devils - New York Islanders 1:3

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:03
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:44

Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 1:2pp.

Dan Vladař (PHI) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:43

Washington Capitals - Nashville Predators 4:2

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:57

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 6:1

Erik Černák (TBL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:13
Mikuláš Hovorka (FLA) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:27

Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 4:1

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:36

