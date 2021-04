Centrální divizi čekají čtyři zápasy. San Jose bude slavit rekord

Pondělní program NHL nabídne celkem osm zápasů, ve kterých půjde znovu (nejen) o cenné body v honbě za postupem do play-off. Z Centrální divize bude v akci všech osm týmů a půjde i o boj o čelo celé skupiny, o které se na dálku popere Carolina s Floridou. San Jose naopak bude slavit nový rekord NHL v počtu odehraných zápasů, který stanoví Patrick Marleau. Dopomůže to Sharks k ukončení pětizápasové šňůry porážek?

01:00 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes

Carolina, která je překvapivým lídrem Centrální divize, bude svou pozici v pondělí hájit, když ji při souhře výsledků může přeskočit Florida. Na vítěze posledních dvou zápasů čekají obhájci Stanley Cupu, kteří zatím mají v této sezoně s Hurricanes vyrovnanou bilanci 3-3 na zápasy. Blesky navíc z posledních tří zápasů hned dvakrát prohráli a ve zmíněných duelech inkasovali hned 14 branek, což jim rozhodně přidělává vrásky na tvářích.

01:00 Florida Panthers - Columbus Blue Jackets

Florida bude v noci na úterý útočit na čelo Centrální divize, k čemuž potřebuje nejen vlastní výhru, ale také porážku Caroliny. Panthers vstoupí do nočního utkání proti Columbusu v roli favorita, a to i z důvodu pětizápasové série porážek, která tíží hokejisty Blue Jackets.

Columbus kvůli tomu de facto přišel o možnost postoupit do play-off. Existuje sice stále teoretická šance, ale jejich ztráta na čtvrtý Nashville činí v tuto chvíli už 10 bodů a do konce základní části odehrají již jen 10 zápasů.

01:30 Dallas Stars - Detroit Red Wings

Třetím zápasem, který se týká Centrální divize, bude střetnutí mezi Dallasem a Detroitem. Stars, kteří se snaží dohnat ztrátu na čtvrté místo zajišťující postup do play-off, budou v souboji s Red Wings mírnými favority. Nečeká je ale nic snadného, právě Detroit totiž dokázal před posledním zápasem, v němž prohrál s Chicagem, vyhrát tři duely v řadě, z toho dva proti rozjeté Carolině.

02:00 Nashville Predators - Chicago Blackhawks

A v akci budou v noci na pondělí i zbylé dva týmy z Centrální divize. Bude se jednat o souboj Nashvillu s Chicagem, tedy dvou celků, které bojují o čtvrtou postupovou příčku do play-off. Nashville sice prohrál poslední dva zápasy, ale proti Chicagu se mu v této sezoně daří. Dokázal totiž vyhrát všech pět vzájemných duelů s celkovým skóre 14:6. Pro Blackhawks, kteří vyhráli tři z posledních čtyř zápasů, se tedy bude jednat o hodně těžké utkání.

03:00 Arizona Coyotes - Minnesota Wild

Po čtyřech zápasech v rámci Centrální divize se v dalším klání vydáme do Západní divize. V té se Arizona střetne se silnou Minnesotou, která vyhrála tři poslední zápasy. Coyotes v utkání budou muset čelit silné ofenzivě soupeře, přičemž jejich defenziva není vůbec dobrá, když inkasovala už 141 branek. Pro Kojoty se jedná ovšem o velmi důležitý zápas. Sice jsou na čtvrtém místě, ale mají více odehraných zápasů než St. Louis a potřebují sbírat body, aby uhájili pozici postupujícího týmu do play-off.

03:00 Calgary Flames - Ottawa Senators

Trochu mimo boje o postup do play-off bude souboj mezi Calgary a Ottawou. Ač je pravdou, že Calgary stále živí naděje na postup. Nutně ale potřebuje vítězit a bodovat, jelikož na čtvrtý Montreal ztrácí 6 bodů, což není zrovna malá porce. Naopak Ottawa už reálnou šanci na postup do vyřazovacích bojů nemá, ale rozhodně nebude házet v utkání flintu do žita. Na Calgary navíc umí, poslední tři vzájemné duely totiž dokázala vyhrát.

03:00 Edmonton Oilers - Montreal Canadiens

Play-off se v této sezoně bude zajisté týkat Edmontonu, který se nachází na třetím místě Severní divize s komfortním náskokem 13 bodů na páté Calgary, a aby se Oilers mezi nejlepší čtyřkou divize neudrželi, musela by nastat nějaká katastrofa, která by je z pozic mezi vyvolenými sesadila.

To Montreal se bude muset ještě hodně ohánět. Jeho šestibodový náskok na Calgary je sice vysoký, ale tento tým se v poslední době dost trápil, když z posledních devíti zápasů prohrál hned šestkrát.

04:00 Vegas Golden Knights - San Jose Sharks

Závěrečným zápasem programu bude střetnutí mezi Vegas a San Jose. Vegas už prakticky nemohou přijít o postup do play-off díky náskoku 20 bodů na páté St. Louis. Jejich hlavní náplní následujících týdnů bude souboj s Coloradem o vítězství v Západní divizi a dost možná i o post nejlepšího týmu celé základní části.

To San Jose s pětibodovou ztrátou na čtvrtou Arizonu je stále ve hře, jenže Sharks trápí černá série pěti porážek v řadě, kvůli níž se propadají tabulkou. V pondělním utkání ovšem, bez ohledu na výsledek, budou mít důvod k oslavám. Patrick Marleau totiž odehraje rekordní 1768. utkání v kariéře a stanoví nový rekord NHL, když přeskočí legendárního Gordieho Howea.

