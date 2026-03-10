Cenný úlovek Flyers? Jiříček má obrovský potenciál, ale dostane čas

10. března 12:00David Zlomek
Philadelphia Flyers už několik sezon metodicky přebudovávají svůj kádr a snaží se vytvořit dlouhodobě udržitelné jádro týmu, místo aby se honili za rychlými záplatami. Tento dlouhodobý přístup si často žádá těžká rozhodnutí, zvlášť když se jedná o hráče, kterého organizace sama vypiplala od úplných začátků.
Výměna, která posílá útočníka Bobbyho Brinka do Minnesoty Wild výměnou za dvaadvacetiletého českého obránce Davida Jiříčka, je přesně tímto typem nelehkého kroku. Pro Flyers to nebyl tah pramenící z nespokojenosti s Brinkovými výkony, ale čistě pragmatická reakce na realitu složení kádru a snaha vybalancovat přetlak na křídlech investicí do obránce s obrovským potenciálem.
Ziskem Jiříčka se Flyers pouštějí do velmi dobře promyšleného risku. Český bek byl dlouhodobě vnímán jako hráč s ohromným prostorem pro zlepšení, který navíc disponuje velikostí, silou a fyzickým profilem, jenž týmy u obránců hledají. Philadelphia o něj projevovala zájem už v době, kdy byl poprvé vytrejdován do Minnesoty, ale tehdy vedení nevěřilo, že by mohl být vůbec k dispozici.
„Když se ta možnost objevila, začali jsme přemýšlet o šanci získat velkého, mladého a silného obránce. Cítili jsme, že je to pro nás dobrá příležitost, jak se dívat do budoucna. Je to dobrá sázka na slibného mladého beka,“ vysvětlil pohnutky klubu generální manažer Danny Brière.
Se svými parametry a držením hole napravo se Jiříček typologicky velmi podobá současnému bekovi Flyers Rasmusovi Ristolainenovi. Brière ale dal jasně najevo, že vedení rozhodně neplánuje českého mladíka okamžitě vhodit do NHL. Raději s ním chtějí systematicky pracovat na rozvoji jeho hry a zajistit, aby byl na roli stabilního obránce naprosto připraven.
„Nemůžu říct, že by David nebo Oliver Bonk byli už dnes připraveni naskočit rovnou do první čtyřky. Jedna věc je začít ve třetím páru, ale ani to ještě nezažili. Myslím, že potřebují trochu víc času a my je musíme trochu chránit,“ upozornil Brière. „Ristolainen teď hraje v prvním páru se Sanheimem. Nemyslím si, že by bylo fér žádat Davida nebo Olivera, aby už teď odehráli takovou porci minut. Doufáme, že k tomu jednou dojde, ale na takovou roli ještě nejsou připraveni. Chceme, aby se tam dostali, ale zároveň je chceme po cestě chránit.“
Při pohledu zvenčí by se mohlo zdát nelogické vyměnit mladého útočníka, který se neustále zlepšoval, ale budování týmu nikdy neprobíhá jen tak. Philadelphii se na křídlech vytvořil obrovský přetlak talentu a boj o místo na ledě by byl pro všechny zúčastněné brzy spíše na škodu. Brink tak opouští Flyers jako hráč, který úspěšně prokázal své kvality pro NHL a smysluplně přispěl k vzestupu týmu. Jiříček naopak přichází jako nadějný projekt, do kterého organizace vloží spoustu úsilí, protože pevně věří, že z něj může časem vyrůst jeden z klíčových stavebních kamenů jejich defenzivy.