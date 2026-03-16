Celebrini po historické sezoně odmítá vyčkávat a plánuje v Kalifornii dynastii

19. dubna 10:00David Zlomek
San Jose Sharks mají po sedmi letech bídy bez play-off konečně důvod k neskrývanému optimismu a důvodem je Macklin Celebrini. Devatenáctiletý fenomén v sobotu při loučení se sezonou potvrdil, že je připraven podepsat v Kalifornii dlouhodobou smlouvu poté, co ve svém druhém roce v lize zdemoloval klubové historické tabulky.
Celebriniho 115 bodů za 45 gólů a 70 asistencí vymazalo dosavadní maximum Joea Thorntona z roku 2007 a v historických tabulkách hráčů pod dvacet let jej zařadilo na třetí místo za nedostižné ikony Waynea Gretzkého a Sidneyho Crosbyho. „Jsem otevřený všem možnostem. Chci se tomuto týmu zavázat a zůstat tady. Miluji to tady a uvidíme, co se stane,“ prohlásil sebevědomě mladík, o kterém se v hokejových kuloárech mluví jako o jednom z hlavních kandidátů na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy.
Jednání o nové smlouvě navíc doprovází zajímavý detail v pravidlech. Podle aktuální kolektivní smlouvy je letošní léto poslední příležitostí, kdy mohou hráči podepsat osmileté prodloužení se svým stávajícím klubem. Od září se tato hranice sníží na sedm let, což dává vyjednávání mezi Sharks a jejich klenotem punc naléhavosti.
Generální manažer Mike Grier sice zatím s konkrétní nabídkou nevyrukoval, ale neskrývá, že udržení Celebriniho je absolutní prioritou. „Rozhodně jsme tomu otevření. Je to někdo, koho tu chceme mít co nejdéle. Zatím jsme sice jednání nezahájili, ale doufám, že vy se o nich ani nedozvíte, až k nim dojde. Pokud by se to letos nestihlo, není to konec světa, ale chceme to mít vyřešené,“ nechal se slyšet Grier.
Celebrini se o svém dalším postupu radil i se svým blízkým přítelem Connorem Bedardem, který se loni v Chicagu rozhodl s podpisem počkat, ale zdá se, že v San Jose se schyluje k jinému scénáři.