Celebrini nasměroval Sharks k další výhře! Kopitar nejproduktivnějším hráčem Kings v historii

15. března 7:03Jan Šlapáček
Program zámořské NHL byl znovu pořádně nabitý, když se odehrálo dalších čtrnáct zápasů ze základní části.
Jednou z hlavních hvězd uplynulé noci je jednoznačné útočník Macklin Celebrini, který byl na ledě Montrealu pořádně při chuti a dotáhl svůj tým k vítězství 4:2. Kanadský mladíček vstřelil dva góly, zapsal jednu asistenci a San Jose si díky tomu upevnilo pozici v Západní konferenci, kde drží druhou divokou kartu.
Rekordní zápis udělal Anže Kopitar, který se stal nejproduktivnějším hráčem Los Angeles Kings v historii. Slovinský útočník vstřelil na ledě New Jersey dva góly a dostal se na 1308 bodů, čímž překonal Marcela Dionneho.
CROWN HIM ????
— NHL (@NHL) March 15, 2026
Anze Kopitar passes Marcel Dionne in his final NHL season to become the @LAKings' all-time points leader!
Ottawa Senators - Anaheim Ducks
2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky
24. Amadio (Pinto, Cousins), 30. Chabot (Pinto).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 23 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Ville Husso (ANA) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 57:29
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Linus Ullmark (OTT) - 23 zákroků
2. Shane Pinto (OTT) - 0+2
3. Jordan Spence (OTT) - 0+0
Washington Capitals - Boston Bruins
2:3sn. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
22. M. Roy (Sandin, Lapierre), 44. Sandin – 32. McAvoy (Pastrňák), 51. McAvoy (Zacha, Arvidsson), rozh. náj. Minten.
Statistika
Střely na bránu: 27 – 34 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 12 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 65:00
Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:21
David Pastrňák (BOS) – 0+1, 1 účast, 8 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:24
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:01
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků
2. Logan Thompson (WSH) – 32 zákroků
3. Rasmus Sandin (WSH) – 1+1
Winnipeg Jets - Colorado Avalanche
3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky
23. Connor (Scheifele), 32. Iafallo (Scheifele, Connor), 60. Perfetti – 59. Nečas (MacKinnon, C. Makar).
Statistika
Střely na bránu: 18 – 29 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:41
Mackenzie Blackwood (COL) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 56:41
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:48
Tři hvězdy utkání
1. Kyle Connor (WPG) - 1+1
2. Mark Scheifele (WPG) - 0+2
3. Connor Hellebuyck (WPG) – 28 zákroků
Minnesota Wild - New York Rangers
2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky
21. Boldy (Q. Hughes, Gustavsson), 48. Jurov (Tarasenko, Trenin) – 3. Laba (Perreault, Gavrikov), 15. Gavrikov (Kartye, Fox), 29. Chmelař (T. Raddysh, Vaakanainen), 30. Trocheck (Gavrikov, Fox).
Statistika
Střely na bránu: 48 – 18 | Přesilová hra: 1/7 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 18
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 14 zákroků, 4 OG, úspěšnost 77,7 %, odchytal 57:19
Igor Šesťorkin (NYR) – 46 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 6:19
Tři hvězdy utkání
1. Igor Šesťorkin (NYR) – 46 zákroků
2. Vladislav Gavrikov (NYR) - 1+2
3. Vincent Trocheck (NYR) - 1+0
Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs
3:2sn. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
3. Power (Benson, Carrick), 32. Quinn (Östlund, McLeod), rozh. náj. Quinn – 7. Joshua (N. Robertson), 21. Domi (Nylander, Knies).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 18 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 15 – 19
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 65:00
Joseph Woll (TOR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jack Quinn (BUF) - 1+0
2. Alex Tuch (BUF) - 0+0
3. Owen Power (BUF) - 1+0
Montreal Canadiens - San Jose Sharks
2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Branky a nahrávky
8. Caufield (Slafkovský, Dobson), 38. Suzuki (Děmidov, Dobson) – 14. Celebrini (Graf, Klingberg), 32. Ferraro (Wennberg, Eklund), 37. Graf (Celebrini, Klingberg), 58. Celebrini (Graf, Goodrow).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 57:29
Alex Nedeljkovic (SJS) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 57:29
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 21:28
Tři hvězdy utkání
1. Macklin Celebrini (SJS) - 2+1
2. Nick Suzuki (MTL) - 1+0
3. Alex Nedeljkovic (SJS) - 25 zákroků
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes
2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Branky a nahrávky
35. Gourde (Hedman), 36. D'Astous (Point, Goncalves) – 1. Svečnikov (Sebastian Aho, S. Walker), 18. Sebastian Aho (Svečnikov, K. Miller), 50. Martinook (Ehlers, Reilly), 59. Stankoven (Hall).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 35 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:48
Frederik Andersen (CAR) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:01
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Svečnikov (CAR) - 1+1
2. Sebastian AHO (CAR) - 1+1
3. Charle-Edouard D'Astous (TBL) - 1+0
New Jersey Devils - Los Angeles Kings
6:4 (2:0, 0:3, 4:1)
Branky a nahrávky
8. Glass (Gricjuk), 12. Hischier (Meier, L. Hughes), 41. Gricjuk (Hämeenaho, Hamilton), 53. Hischier (C. Brown, Bratt), 58. J. Hughes (Hischier, Hamilton), 60. Meier (Hischier) – 25. Kopitar (B. Clarke, Panarin), 27. Panarin (Edmundson, Kempe), 32. Ward (B. Clarke, S. Helenius), 54. Kopitar (Panarin, B. Clarke).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 31 | Přesilová hra: 2/3 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 60:00
Anton Forsberg (LAK) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 57:46
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:57
Tři hvězdy utkání
1. Nico Hischier (NJD) - 2+2
2. Anže Kopitar (LAK) - 2+0
3. Jack Hughes (NJD) - 1+0
New York Islanders - Calgary Flames
3:2 (3:0, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky
11. Cizikas (MacLean), 17. Holmström (B. Schenn, Duclair), 20. Holmström (Pageau) – 43. Backlund (Määttä, Bahl), 49. Coleman (Kuzněcov).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:45
Devin Cooley (CGY) – 7 zákroků, 3 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 18:43
Dustin Wolf (CGY) – 17 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 38:29
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 59:45
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:06
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2 čas na ledě 8:05
Tři hvězdy utkání
1. Simon Holmström (NYI) – 2+0
2. Casey Cizikas (NYI) – 1+0
3. Blake Coleman (CGY) – 1+0
Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets
1:2sn. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
11. Bump (Andrae, Dvorak) – 5. Marčenko (Fantilli, Severson), rozh. náj. Marčenko.
Statistika
Střely na bránu: 19 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 9 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 65:00
Jet Greaves (CBJ) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 64:51
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 65:00
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Marčenko (CBJ) – 1+0
2. Trevor Zegras (PHI) – 0+0
3. Denver Barkey (PHI) – 0+0
Dallas Stars - Detroit Red Wings
3:2pp. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)
Branky a nahrávky
9. W. Johnston (Bourque, Lundkvist), 23. Bunting (Hryckowian, J. Robertson), 63. Harley (W. Johnston) – 47. Edvinsson (Seider, J. van Riemsdyk), 57. Raymond (Finnie, DeBrincat).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 61:52
John Gibson (DET) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 62:06
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Michael Bunting (DAL) – 1+0
2. Wyatt Johnston (DAL) – 1+1
3. Thomas Harley (DAL) – 1+0
Utah Mammoth - Pittsburgh Penguins
3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Branky a nahrávky
6. Guenther, 7. Guenther, 45. Cole (Kerfoot, Stenlund) – 35. Mantha (E. Karlsson, Činachov), 38. Novak (Wotherspoon, Mantha), 42. Rust (Rakell, Činachov), 49. Acciari (Wotherspoon, E. Karlsson).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 2/6 | Trestné minuty: 12 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,61 %, odchytal 57:30
Stuart Skinner (PIT) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,66 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,61 %, odchytal 57:30
Tři hvězdy utkání
1. Anthony Mantha (PIT) - 1+1
2. Dylan Guenther (UTA) - 2+0
3. Erik Karlsson (PIT) - 0+2
Vancouver Canucks - Seattle Kraken
2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky
12. E. Kane (O'Connor, Buium), 60. Rossi – 5. McCann (Montour, Eberle), 20. McMann (Tolvanen, S. Wright), 26. Oleksiak (Beniers, Montour), 45. McMann (Eberle, Beniers), 50. Beniers (Eberle, McMann).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Nikita Tolopilo (VAN) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 60:00
Philipp Grubauer (SEA) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:30
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:16
Tři hvězdy utkání
1. Bobby McMann (SEA) - 2+1
2. Matthew Beniers (SEA) - 1+2
3. Jordan Eberle (SEA) - 0+3
Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks
4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky
9. Dorofejev (Marner, Stone), 12. Andersson (Hanifin, Dorofejev), 12. Kolesar (Lauzon, Dowd), 33. Dorofejev (Stone, Marner).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 2/5 – 0/4 | Trestné minuty: 22 – 24
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 21 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Spencer Knight (CHI) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:56
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:28
Tři hvězdy utkání
1. Adin Hill (VGK) – 21 zákroků
2. Pavel Dorofejev (VGK) - 2+1
3. Mark Stone (VGK) - 0+2