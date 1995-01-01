Celebrini letí neuvěřitelným tempem. V jeho věku byl lepší jen Gretzky

14. listopadu 12:00David Zlomek
Když se Macklin Celebrini v létě vracel do San Jose na začátek své druhé sezony, čekalo se, že bude lepší než loni. Že bude jistější, rychlejší, odvážnější. Ale to, co předvádí, překročilo očekávání všech. Včetně těch, kteří ho považovali za generální talent už při draftu.
Celebrini otevřel ročník tempem, na jaké jsou v jeho věku (19 let a méně) zvyklí jen ti největší v historii. S 26 body v úvodních 17 utkáních se dostal do společnosti Waynea Gretzkyho či Sidneyho Crosbyho. Prvně jmenovaný byl o bod lepší, s Crosbym je na tom stejně.
Trenér Ryan Warsofsky několik týdnů sleduje, jak se jeho mladý centr stává hnací silou celého mužstva. Podle jeho slov už koučové soupeře po zápasech přiznávají, že Celebrini je nejvýraznější hráč na ledě. Kombinace rychlosti a zodpovědnosti v obou směrech hry nastavuje tón kabině, která díky němu působí sebevědoměji a kompaktněji než v předchozích letech.
Sharks, kteří ještě před sezonou platili za kandidáta na přestavbu, využívají Celebriniho energii. Osm výher v prvních osmnácti duelech je výsledkem nejen jeho bodů, ale i toho, jakým způsobem přiměl spoluhráče zvýšit vlastní standard.
Zkušený útočník Ryan Reaves, jenž prošel několika generacemi talentů, upozorňuje na další aspekt: mladý centr vyniká nejen hokejově, ale i chováním. Přístup k přípravě, profesionalita i respekt vůči starším spoluhráčům podle něj přesně zapadají do profilu hráče, který může dlouhodobě stát v čele organizace. „Rozhodně není arogantní. Chová se tak, jak by měl,“ dodal Reaves. „Ví, že je ještě mladý, a chová se k starším hráčům s velkým respektem. Má přesně takovou osobnost, jakou by měl mít.“
Celebrini si zároveň udělal jméno i na reprezentační úrovni. Jeho letní účast na kempu kanadské olympijské reprezentace zaujala vedení Team Canada natolik, že se otevřeně mluví o jeho možném zařazení už pro Hry v roce 2026.
Zkušenosti z letošního mistrovství světa, kde měl možnost sledovat zblízka Sidneyho Crosbyho či Nathana MacKinnona, posunuly jeho přípravu i herní návyky. Celebrini sám připouští, že v této sezoně působí jistěji.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.