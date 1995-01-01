Čekající legendy i ryzí střelci. Kdo uloví pět NEJ jmen, která jsou bez práce?

11. července 9:00David Zlomek
Trh s volnými hráči v NHL sice už to největší šílenství vystřílel, ale v hokejovém trezoru stále zůstává několik mimořádně lákavých jmen, která mohou okamžitě změnit rovnováhu sil v lize. Portál Sportsnet vybral pět největších, která ještě čekají, kde budou v příští sezoně hrát.
Jakýmsi králem paradoxů je útočník Anthony Mantha, jehož gólové výkyvy z posledních let nedávají manažerům spát. V dresu Pittsburghu však naposledy chytil životní formu, zapsal si kariérní maximum 64 bodů. Přestože jeho šílená úspěšnost střelby přes 21 procent varuje, že mohlo jít o anomálii, pro kluby jako Montreal, Buffalo, St. Louis nebo Winnipeg představuje ideální ofenzivní kladivo, které si jde za svým životním kontraktem.
Hned v závěsu číhá hrající legenda a budoucí člen Síně slávy Patrick Kane. Sedmatřicetiletý veterán loni v Detroitu dokázal, že do starého železa rozhodně nepatří, když nasbíral parádních 41 asistencí a ukázal, že jeho hokejové myšlení stále dokáže dirigovat nejen smrtící přesilovky. Red Wings sice dělali všechno pro to, aby jej udrželi, ale Kane je připraven odejít.
Všechno nasvědčuje tomu, že se jeho kariéra uzavře stylovým návratem ke kořenům. Rodák z Buffala podle zámořských spekulací touží po dresu domácích Sabres, kteří mají po odchodech Alexe Tucha a Bowena Byrama v pokladně obří balík peněz, aby si takový podpis mohli bez problémů dovolit.
Pokud někdo na současném trhu zosobňuje čistou sílu, je to defenzivní bek Logan Stanley. Urostlý obránce načasoval svůj nečekaný ofenzivní průlom v podobě 9 gólů a 26 bodů naprosto dokonale do posledního roku své smlouvy. Winnipeg ho sice před uzávěrkou přestupů poslal do Buffala, ale GM Jets Kevin Cheveldayoff už údajně spřádá plány, jak levorukého pořízka přivést zpátky.
Zájem má ale i Seattle, kde by Stanley mohl ideálně zaplnit díru po Jamiem Oleksiakovi. Podle insidera Franka Seravalliho požaduje za čtyřletý až pětiletý pakt celkově až 25 milionů dolarů.
Naopak velký restart kariéry a dlouhodobou jistotu na trhu hledá finský střelec Eeli Tolvanen. Ten se po nadějné třiadvacetigólové sezoně v Seattlu loni zasekl, jeho příděl spadl na pouhých 12 tref. Pokud ale dostane správnou roli ve druhé či třetí formaci a prostor na přesilovce v ambicióznějším týmu, může se zase probrat. Tolvanen prý požaduje dlouhodobý kontrakt, představuje tak zajímavý risk s potenciálem.
Pětici nejžádanějších volných hráčů uzavírá ostřílený ruský snajpr Vladimir Tarasenko. V uplynulém ročníku nasázel v dresu Minnesoty velmi solidních 23 gólů, a to i přes skromné vytížení v přesilových hrách. Týmům, které nutně potřebují okamžitou gólovou injekci, se tady nabízí skvělá šance na krátkodobý podpis. Poté, co Edmontonu nevyšel lov na Claudea Girouxe, se v zámoří spekuluje, že by to mohli být právě Olejáři, kdo jej uloví.