Čeká na laso z domova? Dumba je stále bez smlouvy, v Minnesotě pokračovat nechce

Jedním z nejzajímavějších jmen, které i po měsíci od otevření trhu s volnými hráči stále zůstává na seznamu, je bezpochyb Matt Dumba. Navzdory tomu, že se jedná o devětadvacetiletého beka v období, kdy je v podstatě na vrcholu výkonnosti, stále neobdržel nový kontrakt. Důvodů ale může být hned několik.

Dumba strávil celou dosavadní kariéru v NHL v dresu Minnesoty, za kterou odehrál 598 zápasů a v osmi sezonách s ní absolvoval rovněž play-off. V létě mu však vypršel kontrakt, který uzavřel v roce 2018 na pět let v celkové hodnotě 30 milionů dolarů. Další smlouvu však od Wild nedostal. Nebo dostal, ale odmítl? To je totiž pravděpodobnější verze vývoje událostí.

Sám Dumba totiž nejspíš zatoužil po čerstvém startu, jelikož v posledních čtyřech sezonách se mu tolik střelecky nedařilo a nenaplňoval vlastní očekávání. Po čtyřech letech, kdy překonával hranici 10 branek, což je na obránce vždy velmi slušná statistika, jeho střelný prach zvlhl a sám zjistil, že potřebuje nový impulz.

Není pochyb, že o Dumbu byl a je na trhu velký zájem. Z tábora hokejisty však příliš informací nepřichází, jen určité střípky z jeho okolí. Čím déle pak Dumba vyčkával, tím ubývalo týmů, které by si ho mohly dovolit.

Aktuálně se hovoří například o velkém zájmu Arizony, která se chce opět herně zvednout a získala už například Jasona Zuckera, Alexandera Kerfoota, nebo obránce Seana Durziho, jenž by rozhodně uvítal zkušenějšího a kvalitního parťáka do obranné dvojice.

Byť se klidně může stát, že Dumba v Arizoně skutečně zakotví a bude hrát v malé, ale poměrně útulné Mullet Areně, díky čemuž by se síla Coyotes rozhodně zvedla, vysněná destinace to pro něj asi není.

Naopak se zdá, že rodák z Reginy v Saskatchewanu by rád zamířil domů, do Kanady. Objevily se spekulace, které hovoří o jeho touze hrát za Vancouver a vyčkávání, jestli na něj Canucks seženou peníze. Informace o tom, že by byl zájem o Dumbu rovněž ve Vancouveru, však zmiňovány nejsou a zůstává otázkou, zda citované nejmenované zdroje v zámoří nejsou jen toužebným výmyslem těch, kteří je šíří.

V tuto chvíli je jisté pouze to, že okruh týmů, které by mohly zaplatit alespoň 6 milionů dolarů ročně, se dá spočítat na prstech jedné ruky. Pokud by chtěl Dumba do lepšího celku, musel by jít s platem trochu dolů. Například pak u Vancouveru asi výrazně. Je však vysoce pravděpodobné, že jeho nový kontrakt bude tak jako tak krátkodobý, než se v dalších letech zvýší platový strop.

Kam nakonec zamíří Dumbovy kroky?

