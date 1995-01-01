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NHL

Céčko pro Schaefera? Vycházející hvězda Islanders zůstává v klidu

28. července 18:13

Denisa Veselá

Vztah s fanoušky Islanders má skvělý a na ledě po své nováčkovské jízdě exceluje. Matthew Schaefer se stal tváří týmu, na kapitánské céčko ale netlačí. Osmnáctiletý klenot newyorské obrany zůstává nohama pevně na zemi.

Po odchodu dlouholetého lídra Anderse Leeho do Utahu se v New Yorku řeší klíčová otázka. Kdo převezme kapitánské C? Jednička draftu z roku 2025 Matthew Schaefer má za sebou pohádkový nováčkovský ročník. Ovládl bodování nováčků, získal Calder Trophy a vyrovnal nováčkovský rekord Briana Leetche s 23 góly. Přesto se do role hlavního vůdce nehrne.

„Byla by to obrovská čest, ale v týmu máme spoustu zkušených lídrů jako Bo Horvat nebo Brayden Schenn. Jsem pořád mladý a nikam nespěchám,“ sdělil talentovaný obránce pro nhl.com. Podobně to vidí i vedení. Generální manažer Mathieu Darche potvrzuje, že klub na jmenování nového kapitána netlačí, i když možnost určení lídra před startem sezóny nevylučuje.

Předpoklady stát se vůdcem má Schaefer obrovské. Sám legendární Bryan Trottier, čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu s Islanders, věří, že by mladík zátěž zvládl: „Je to mladý lídr. Jsem si jistý, že by šanci nosit nějaké písmeno na dresu s radostí přijal. Nemyslím si, že by to nějak zvlášť ovlivnilo jeho hru. Má v sobě ten týmový přístup, který musíte mít, ať už písmeno nosíte, nebo ne.“

Schaefer klade důraz na týmovou chemii i vlastní přirozenost. „Pokud dostanete na dres písmeno, nesmíte se měnit. Vybrali si vás pro to, jací jste, tak nic neměňte a buďte dál sami sebou,“ vysvětlil. Myslet nechce ani na budoucí pohádkový kontrakt, který čeká ostatní mladé hvězdy ligy. „Peníze neřeším, chci jen hrát hokej, který miluju,“ přiznal.

Zároveň se netají tím, že je v organizaci New York Islanders spokojený: „Naším cílem je vybudovat na Long Islandu něco speciálního a vyhrát Stanley Cup.“

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