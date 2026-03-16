Caufield prožil velký milník: Canadiens mají po 36 letech 50-gólového střelce!

10. dubna 17:36

Eliška Faltýnková

Fanoušci, kteří ve čtvrtek dorazili na zápas Montrealu proti Tampě, zažili v Bell Centre historický moment. Když Cole Caufield ve druhé třetině otevřel skóre utkání, stal se prvním hráčem Canadiens po dlouhých 36 letech, který v jedné sezoně dosáhl hranice 50 gólů.

Od začátku dubna se kolem Caufielda stupňoval tlak i napětí – podaří se mu ještě do konce sezony překonat magickou hranici padesáti branek?

„Nebudu lhát, posledních pár dní jsem byl docela ve stresu,“ přiznal po zápase. V Montrealu se o jeho stíhání rekordu hodně mluvilo i psalo, což pro hráče rozhodně není nic jednoduchého. „Ale právě tohle dělá toto místo výjimečným. Bylo skvělé, že jsem si to mohl užít se spoluhráči, trenéry i rodinou,“ dodal.

Tlak z něj tímto okamžikem opadl. Poslední tři zápasy bez vstřeleného gólu mu prý připadaly jako věčnost, nyní se ale může znovu soustředit na zbytek sezony. „Měl jsem pocit, že to nikdy nepřijde. Jsem rád, že je to za námi a že se můžu vrátit k práci. Ještě nás čeká pár důležitých zápasů,“ řekl spokojený střelec.

Po zápase, kdy byl vyhlášen první hvězdou utkání, se mu dostalo bouřlivého potlesku celé arény a Caufield se fanouškům s úsměvem omlouval, že je na svůj milník nechal čekat. „Omlouvám se, že to trvalo tak dlouho,“ zavtipkoval. „Děkuju. Vaše podpora je neuvěřitelná. Nejlepší místo pro hraní hokeje. Zasloužíte si to!“

Kromě fanoušků ho přímo na stadionu podporoval i jeho otec, což celý večer ještě umocnilo. „Bylo skvělé mít tátu v hale a vidět jeho reakci. Moc to pro mě znamená. Je to pro nás velký moment, na který nikdy nezapomenu,“ uvedl Caufield.

Pětadvacetiletý Američan se tímto výkonem zařadil mezi legendy klubu. Je sedmým hráčem v historii Montrealu, který vstřelil 50 gólů v jedné sezoně. Guy Lafleur to dokázal šestkrát, Stéphane Richer dvakrát a jednou to zvládli Maurice Richard, Steve Shutt, Bernie Geoffrion a Pierre Larouche.

Hlavní trenér Martin St. Louis na svého svěřence po zápase nešetřil chválou: „Jsem na Colea moc hrdý, protože hraje hokej. Není to jen padesátigólový střelec, který stojí na okraji hry. Ale ještě víc jsem hrdý na člověka, kterým je. Reprezentuje hodně z toho, co jsme vybudovali a co dál budujeme: kulturu, oddanost a nadšení,“ ocenil ho.

Rodák z Wisconsinu se navíc aktuálně přetahuje s Nathanem MacKinnonem o trofej pro nejlepšího střelce NHL. Kdo by to byl na začátku sezony řekl? Jeho dosavadním maximem bylo 37 gólů z loňského ročníku. Jenže po novém roce je prakticky nezastavitelný. Od 1. ledna nastřílel 31 gólů. Žádný jiný hráč v NHL jich v tomto období nedal více než pětadvacet. Nathan MacKinnon, se kterým soupeří o Maurice Richard Trophy, vstřelil jen 18 branek. 

Cole Caufield teď působí, jako by hrál ve vlastní lize. Co stojí za jeho neuvěřitelnou fazónou?

Velkou roli hrají kvalitní spoluhráči i mentorství trenéra St. Louise, který se – stejně jako Caufield – dokázal v NHL prosadit navzdory menší postavě. Největší zásluhu na tom ale nese sám střelec, o čemž má jasno i jeho slavný kouč: „Má vášeň pro hru. Bez vášně je těžké se zlepšovat. Můžu hráči pomoct stát se dobrým hráčem. Ale vstřelit 50 gólů, to trenér hráče nenaučí.“

