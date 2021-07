Caufield? Prosadil by se i před 30 lety, je lepším střelcem než já, smeká St. Louis

Naposledy se připomněl dvěma asistencemi, i díky nim Montreal přežil ve finále Stanley Cupu. Kdo? Cole Caufield, kometa letošních vyřazovacích bojů. Co na tom, že dvacetiletý Američan měří jen 170 centimetrů a vedle dvoumetrových hromotluků vypadá jako mladší dorostenec. Staví na jiných kvalitách než na síle. Svižně mu to bruslí, rozumí si s pukem a náramně čte hru. "Jeho první doteky s kotoučem jsou famózní," klaní se mu kanadská legenda Martin St. Louis.

St. Louis hrával za Tampu, právě v dresu Bolts prožil ty nejlepší roky. Caufield válí za Canadiens. Přes tento zjevný rozpor se jejich kariéry podobají, oba se museli v hokejovém prostředí vyrovnat s předsudky.

Asi netřeba do detailu rozebírat kostrbatou cestu St. Louise. Spokojme se jen s připomenutím, že ač coby junior i vysokoškolák zářil, nikdy nebyl draftován. Když se později dočkal angažmá v NHL, skončilo pro něj fiaskem. U ottawských Senátorů neuspěl na zkoušce.

A prakticky se neprosadil také v barvách calgarských Flames.

Zbytek asi už znáte. "Marty" je členem Hokejové síně slávy, dvakrát získal Art Ross Trophy, dobyl Stanley Cup i olympijské zlato. Ve sbírce dokonce má nejprestižnější individuální trofej, co NHL nabízí. Tu pojmenovanou po Davidu Hartovi, určenou nejlepšímu hráči sezony.

Když St. Louis vidí, jak se daří dalšímu "prckovi" Caufieldovi, je nadšený. Přeje mu. "Kvůli své výšce jsem musel všem dokazovat, že si místo v NHL zasloužím. Musel jsem dřít, bojovat, chodit pro puky do rohů. Naštěstí jsem obstál. Stejně jako přede mnou Paul Kariya či Cliff Ronning," vzpomíná.

I Caufielda drobná postava zbrzdila v rozletu. Předloni si na draftu generální manažeři před ním vybrali 14 hokejistů. Až jako patnáctý přišel na řadu borec, co roztrhal mládežnické rekordy Austona Matthewse a Phila Kessela. Byl totiž pro spoustu funkcionářů nejspíš jednoduše příliš malý.

Dobře pro Montreal. Díky přezíravosti ostatních klubů získal rychlonohého útočníka, co v pravou chvíli okysličuje ofenzívu Habs. Vždyť v play-off se blýskl už 12 (4+8) body! Lepší jsou z celého kádru jen Nick Suzuki a Tyler Toffoli. Čtvrtý flek patří mentorovi Caufielda, Coreymu Perrymu.

"Umí dobře odhadnout, kdy si může dovolit číhat na brejk. Skvěle zpracovává přihrávky do jízdy. A je mu jedno, jestli mu to jde přímo na hokejku nebo třeba na paty," všímá si St. Louis jedné z Caufieldových předností. "Není to náhoda, nebo štěstí, jeho první doteky s kotoučem jsou famózní."

V tom samém vynikal také St. Louis, mimochodem bývalý spoluhráč současného montrealského trenéra Dominiqua Ducharmeho. Ten se nedávno nechal slyšet, že Caufield je lepší střelec než "Marty". "A je to pravda. Střílí mu to líp než mně, když jsem byl v jeho věku," přiznává St. Louis pro The Athletic.

"Já jsem se zlepšoval až s postupem času, pílí na tréninku," vybavuje si populární borec. Ač Caufieldovi přeje současný trend, kdy NHL stojí na rychlosti a umění hráčů, podle St. Louise by válel i kdykoliv dříve."Věřím tomu, že by se Cole prosadil i před 20, 30 lety. Kvůli svému zápalu pro hru a chytrosti," míní.

Právě tyto kvality odlišují v očích "malého velkého muže" ty nejlepší hokejisty od ostatních. Caufield má zatím všechno před sebou, nicméně všichni očekávají, že si výborné výkony přenese do další sezony. A to i v případě, že by se musel vyrovnat s hořkým zklamání po prohraném finále.

Buďte si ovšem jistí, že v noci na čtvrtek udělá všechno pro to, aby takové pocity nezažil.

Článek vychází z textu 'The puck finds him': Lightning legend Martin St. Louis thinks Cole Caufield could play in any era na webu The Athletic

