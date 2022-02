Cassidy kvituje Pastrňákovo zlepšení, přesto má pořád co vytknout

Není to tak dlouho, kdy se fanoušci Bruins vyjadřovali k Davidu Pastrňákovi kriticky. A jak sám přiznal, obdobně smýšlel i trenér Bruce Cassidy, třebaže veřejně českého forvarda držel a povzbuzoval. Každého občas postihne kritické období, což bohužel nepřekvapí s ohledem na to, čím Pastrňák se svou přítelkyní před sezónou prošli.

Vítěz Maurice Richard Trophy ze sezóny 2019-20 měl v průběhu listopadu a na začátku prosince suché období. Neskóroval celkem v devíti po sobě jdoucích utkáních. Zapsal jen dvě asistence. V nasazení nebyl problém, jak Cassidy opakovaně zdůraznil. Na branku soupeře vyslal v té době 28 střel, snažil se připravovat šance spoluhráčům.

Po pondělním utkání s Coloradem komentoval svou první trefu ve velkém klidu. Prý bylo snadné najít si odražený puk a zamést ho do sítě. Pozice to přitom nebyla zase tak snadná. Pastrňák nebyl úplně blízko brány a místo u tyčky bylo tak akorát pro puk. Přesto ho usměrnil.

Před dvěma měsíci by možná minul.

„Začátkem roku, když se mě ptali na Pastovo góly, trefoval tyčky, břevna... Dostával se do šancí, ale neproměňoval je. V poslední době nic takového nevidím,“ vypíchnul Bruce Cassidy.

Nová lajna, nový drajv

Začátkem ledna přeházel Bruce Cassidy útoky. Po odchodu Davida Krejčího se zdálo, že Pasta přišel o alternativního centra. Že ho nebude kam přehodit, pokud mu to v prvním útoku nepůjde. Snaha Bruce Cassidyho vypadala bláhově. Jenomže ono to s Taylorem Hallem a Erikem Haulou solidně funguje. Nyní hrál dočasně opět s Patricem Bergeronem, po návratu Brada Marchanda z trestu se nejspíš vše vrátí do vyjetých kolejí.

Pastrňák skóroval v lednu dvanáctkrát. Začátkem února navázal na skvostný první měsíc v roce dvěma dvougólovými zápasy proti Seattlu a Pittsburghu. Následovaly čtyři bezbodové duely, ale po nich trefa v prodloužení proti Ottawě a pak 2+1 se silným Coloradem.

I tak má náročný trenér Bostonu Čechovi stále co vytknout. „Ztrácel puky, hodně to zkoušel jeden na jednoho. Potřeboval svou hru zjednodušit. Je to výsledek snahy o kreativitu, když chce hráč týmu pomoct tím, co umí nejlépe,“ řekl Cassidy.

V defenzivě není dost důrazný. Jako u třetího gólu proti Islanders. „Kdyby tam Pastrňák zastavil puk, kdo ví, jak by se zápas vyvíjel. Hra bez kotouče musí být stejná u padesátigólového i pětigólového střelce,“ neslevuje z nároků trenér.

Pokud bude hrát zodpovědněji, Cassidy českého forvarda rád vytíží, neboť směrem dopředu je poslední týdny produktivní. S 27 góly už je sedmý mezi ligovými střelci. „Určitě ho necháme hrát, pokud bude čas a možnost skórovat. Dostane víc prostoru než někteří chlapi, ale nesmí odbočit z defenzivní hry. Bavili jsme se o tom, snad to bude lepší,“ věří kouč.

