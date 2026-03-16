Čas 64:59, Granlund bere hattrick! Finský mazák vyrovnal rekord Ducks, navrch dotáhl Selänneho

27. března 18:45Tomáš Zatloukal
Dvě historická maxima jednou ranou, to je nejčerstvější počin muže, který jako magnet přitahuje velké okamžiky či zápisy do hokejových kronik. Mikael Granlund po hořkosladkém konci na olympiádě, následné nedobrovolné pauze a herním tápání pookřál a zase patří k tahounům anaheimských Kačerů. Co na tom, že od svého návratu na led ještě nezapsal jedinou asistenci (to zrovna v jeho případě, tedy u vyhlášeného špílmachra rozdávajícího milimetrové pasy, šokuje), když má za poslední čtyři mače sedm gólů?
Čtyřikrát po sobě skóroval.
A navíc jeho střelecká forma graduje.
Po dvou večerech s jednou trefou a dvoubrankovém představení přišel hattrick! Starší a úspěšnější z hokejových bratří (Markus momentálně patří k tahounům švýcarské Ženevy) jim uhasil naděje calgarských Plamenů na dvoubodový zisk.
Hned dvakrát.
Nejprve dvojnásobný mistr světa v závěru třetí třetiny vyrovnal, poté rozsekl prodloužení. Nevídaným způsobem! Vždyť na časomíře zbývala sekunda, mnozí už vyhlíželi samostatné nájezdy, když se Granlund opřel do nabídky od Johna Carlsona a propálil Devina Cooleyho!
Zařídil tak čtvrtou výhru Anaheimu za sebou, v kabině dostal ikonickou bundu kouče Bombaye (fiktivní postava z filmové trilogie Mighty Ducks/Šampioni) pro nejlepšího hráče večera.
"Pojďme završit náš trip v Edmontonu a hurá domů," vyzval za potlesku své spoluhráče.
— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) March 27, 2026
I proti Oilers hodlá zaměstnávat soupeřova gólmana, podle klasického rčení "kuj železo, dokud je žhavé". "Musím pálit, dokud mi to tam padá," řekl s lehkým úsměvem. "Samozřejmě si tuhle chvíli užívám."
Střílet góly ho bavilo vždy, ostatně když se před 15 lety rozpovídal vedle pražské Sportovní haly s autorem textu, prohodil: " Popravdě hrozně rád dávám branky. Ale ve vymýšlení přihrávek jsem lepší, častěji tvořím hru... Dá se říct, že jsem playmaker."
Statisticky se to v této sezoně otočilo: celkově rozsvítil červené světlo 17krát, "áček" má kapitán Suomi z Milána 15. Proč pro něj únorový sportovní svátek skončil smíšenými pocity? Ve vítězném mači o bronz proti Slovensku utrpěl ve třetí třetině zranění. Zase, pokolikáté už za poslední roky...
Po zdravotních trablech se pak těžko rozjíždí, složitě chytá tempo. Zároveň se snaží vždy být zpátky co nejdříve, i když ho tělo třeba ještě lehce limituje. Tolik chce pomoct mančaftu...
Přesně takhle to vypadalo i na začátku března. Až byly od fanoušků slyšet hlasy jako Je jen vlastním stínem. Tohle není náš "Granny". Je neefektivní....
Zlom přišel teprve před pár duely. Začal se herně zvedat. A pak konečně dorazil také impuls pro sebevědomí. Díky dárku - skóroval do prázdné klece.
Bezvýznamný moment? Ale kdepak, bývalý hráč Minnesoty, San Jose, Dallasu, Nashvillu či Pittsburghu od té doby střílet nepřestává. A jde mu to tak, že se jednou ranou dvojitě propálil do klubových dějin Ducks.
Když na konci prodloužení pokořil Cooleyho, vyrovnal počin Petera Dourise z poloviny devadesátek. Takhle pozdě (v čase 64:59) nikdy žádný jiný Kačer v základní části neskóroval.
A Granlund svým druhým hattrickem za Ducks dohnal také klubovou ikonu, svého krajana a kdysi parťáka z repre Teemu Selänneho. Borce, který loni v létě přispěl k tomu, že střelec jedné z nejslavnějších branek v dějinách mezinárodního hokeje zakotvil právě v Kalifornii. Hodně mu adresu vynachválil.
V čem se oulunský rodák na muže přezdívaného "Finnish Flash" dotáhl? V počtu třígólových večerů v první sezoně za Anaheim.
Kdo ví, třeba, byť naturelem konstruktér akcí, nikoliv kanonýr, současnou fazonu přetaví ve třetí padání čepic... První pokus bude mít proti Connoru McDavidovi a spol. a to už v sobotu.