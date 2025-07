Carter Hart a další hokejisté obvinění ze znásilnění jsou nevinní. Uvidíme je znovu v NHL?

Pět členů kanadského juniorského hokejového týmu 2018 bylo ve čtvrtek shledáno nevinnými ze sexuálního napadení, čímž skončil měsíce trvající proces, který si v Kanadě získal celonárodní pozornost a vedl dokonce ke skandálu na samotném svazu.

Michael McLeod, Carter Hart (na snímku), Alex Formenton, Dillon Dubé a Cal Foote byli ve čtvrtek zproštěni všech obvinění soudkyní Nejvyššího soudu v Ontariu Marií Carrocciaovou.

Všech pět hráčů bylo obviněno ze sexuálního napadení v souvislosti s údajným incidentem z června 2018, kdy dvacetiletá žena známá jako E.M. – identita byla celou dobu chráněna – uvedla, že byla sexuálně napadena v hotelovém pokoji v Londonu. Hráči byli ve městě na akci Hockey Canada na oslavu svého vítězství na mistrovství světa juniorů na začátku téhož roku.

Případ byl už v roce 2019 uzavřen pro nedostatek důkazů. V červenci 2022 byla ovšem kauza znovu otevřena poté, co vyšlo najevo, že svaz Hockey Canada použil vlastní peníze k vyplacení mimosoudní dohody E.M.

Skandál národní úrovně

Žena žádala náhradu 3,55 miliónu dolarů od Hockey Canada, Kanadské juniorské ligy (CHL) a osmi hokejistů. V květnu 2022 kanadský svaz spor mimosoudně vyrovnal. Celou story podrobně rekapituluje v následujícím přehledu TSN.

V květnu 2022 spolu záležitost na interní úrovni řešili tehdejší generální ředitel Hockey Canada Tom Renney a ministryně sportu Pascale St-Ongeová. Jistě je nepotěšilo, že TSN v následujících dnech všechno zveřejnila.

Ministryně musela poslat na svaz forenzní audit. Renney a prezident Scott Smith dokonce vypovídali před poslanci. St-Onge zmrazila financování Hockey Canada. Hokejové úředníky veřejně kritizoval i premiér Justin Trudeau. Scotiabank pozastavila sponzorství kanadskému hokeji. Přerušení podpory rychle hlásili další sponzoři. Žádali „zlepšení kultury v tomto sportu“.

Renney na konci června 2022 složil funkci. 14. července informoval Hockey Canada veřejnost, že znovu otevírá vyšetřování celé kauzy z roku 2018. Obvinění hráči dostali coby povinnost spolupracovat, jinak jim hrozilo vyloučení z veškerých aktivit. K tomu de facto stejně došlo. Všichni aktuálně nehrají v NHL. Následovala také povinná školení o sexuálním násilí.

Samotný soudní proces především zkoumal, zda dala postižená explicitní souhlas se všemi sexuálními akty. Obžaloba tvrdila, že šlo o bezohledné („reckless“) jednání bez potvrzeného souhlasu ženy. Obhajoba naopak argumentovala, že komunikace o souhlasu probíhala - včetně video záznamu, kde žena řekla „I'm OK with this.“ V průběhu procesu vyšly najevo další rozpory ve výpovědi E.M.

Ve čtvrtek 24. července proto soud věc ukončil a obviněné osvobodil. Soudkyně Maria Carroccia ve svém rozhodnutí uvedla, že obžaloba neprokázala svá tvrzení a soud neshledal důkazy stěžovatele „důvěryhodnými nebo spolehlivými“.

Pokud je tohle skutečně tečka za celou kauzou, následky zůstaly. Skandál vedl ke strukturálním změnám ve vedení Hockey Canada. Hokejisté byli kauzou rovněž zasaženi, protože všichni ztratili budovanou pozici v NHL.

Dillon Dubé zamířil po šesti letech v Calgary do Ruska. Carter Hart z Philadelphie nechytal zápas od ledna 2024. Michael McLeod přišel o místo v New Jersey a hrál rovněž KHL. Alex Formenton hrál po letech v Ottawě letos ve Švýcarsku. Cal Foote (Tampa, Nashville, New Jersey) zkusil loni AHL a letos nastupoval za na Slovensku Liptovský Mikuláš.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+