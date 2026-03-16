Carolina zvládla prodloužení, Vegas bere první bod v sérii

5. května 6:41Radim Sochor
Carolina zatím v play-off předvádí neskutečnou krasojízdu. V prvním kole vyřadila hladce 4:0 Ottawu, nyní vede 2:0 nad Philadelphií. Vegas po složité sérii s Utahem sehrálo první zápas s Anaheimem a dokázalo urvat vítězství.
Philadelphia vkročila do zápasu výborně. V páté minutě dokázala během 39 vteřin vstřelit dva góly. Canes následně v jedenácté minutě snížili na rozdíl jedné branky. Na další gól se čekalo až do 52. minuty, kdy Ehlers našel zadovkou Jarvise a ten přesnou ranou propálil Vladaře. Rozhodovat muselo prodloužení. Zdálo se, že první prodloužení stačit nebude, ale 66 vteřin před jeho koncem se po obrovském zmatku na brankovišti Flyers prosadil Taylor Hall.
Anaheim prohrál střetnutí, ve kterém byl po celou dobu střelecky aktivnější. Carter Hart inkasoval pouze jednou, když necelých sedm minut před koncem odpověděl na úvodní gól Bretta Howdena z první části tohoto duelu Mikael Granlund. Domácí Golden Knights si však vzali ztracené vedení bleskově zpět, když se po fantastickém uvolnění od Dorofejeva prosadil Ivan Barbašov. Následně trefil prázdnou branku Marner. Obrovský podíl na vítězství má Carter Hart, jenž se stal zaslouženě první hvězdou zápasu.
Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers
3:2pp (1:2, 0:0, 1:0 – 1:0)
Stav série: 2:0
Branky a nahrávky
11. Ehlers (Blake, K. Miller), 52. Jarvis (Ehlers, Staal), 79. Hall (Blake, S. Walker) – 5. Drysdale, 5. Couturier (Grundström)
Statistika
Střely na bránu: 42 – 36 | Přesilová hra: 1/6 – 1/7 | Trestné minuty: 16 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 78:49
Daniel Vladař (PHI) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 78:54
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 78:54
Tři hvězdy utkání
1. Taylor Hall (CAR) 1+0
2. Nikolaj Ehlers (CAR) 1+1
3. Seth Jarvis (CAR) 1+0
Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks
3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Stav série: 1:0
Branky a nahrávky
24. Howden (Marner, Andersson), 56. Barbašov (Dorofejev), 60. Marner – 54. Granlund (LaCombe, Carlson)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 12 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:46
Lukáš Dostál (ANA) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:10
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:04
Lukáš Dostál (ANA) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:10
Tři hvězdy utkání
1. Carter Hart (VGK) 33 zákroků
2. Ivan Barbašov (VGK) 1+0
3. Brett Howden (VGK) 1+0