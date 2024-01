Carolina vytáhla eso z rukávu. Rus Ponomarjov zazářil při debutu

Sezona Caroliny má k ideálu daleko, každopádně v posledním zápase svitlo světlo naděje. Skvěle se totiž v prvním utkání uvedl mladý Rus Vasilij Ponomarjov. Dorazil sice jen dvě hodiny před zápasem, ale proti Washingtonu dokázal asistovat i vstřelit gól.

Ponomarjov, rodák z Moskvy, vzpomínal na návštěvu Washingtonu v roce 2017, kdy byl ve Philadelphii na turnaji World Selects Invitational, aby sledoval utkání Capitals s Penguins v prvním zápase druhého kola play off. Bylo to poprvé, co Ponomarjov navštívil zápas NHL.

„Viděl jsem góly Ovečkina a Crosbyho, pak jsem snil ve velkém,“ rozplýval se Ponomarjov, který osudově vstřelil první gól ve stejné aréně, kterou poprvé navštívil.

Ponomarjov byl vybrán ve druhém kole draftu 2020. Jeho další cesta byla poměrně divoká. V sezoně 2020/21 ukončil svou juniorskou kariéru v týmu Shawinigan, další ročník rozdělil mezi Spartak Moskva a farmu Hurricanes. Pak se zdálo, že je připraven udělat další krok do NHL poté, co v minulé sezoně zazářil na farmě s 24 góly v 64 zápasech. Léto strávil tréninkem v tréninkovém centru Caroliny se skupinou hráčů včetně Burnse, aby se připravil na tréninkový kemp.

Během prvního týdne tréninkového kempu si však poranil koleno, čímž skončila jeho šance dostat se na zahajovací soupisku Hurricanes.

Jakmile byl Ponomarjov zdravý, vrátil se do AHL a během čekání na povolání si připsal 20 bodů (6 gólů a 14 asistencí) ve 22 zápasech.

Povolání mezi elitu přišlo v pátek v 10 hodin dopoledne. Vzhledem k tomu, že útočníci Stefan Noesen a Martin Nečas nemohli proti Capitals nastoupit, potřebovali Hurricanes, aby se Ponomarjov rychle dostal do Washingtonu.

Ponomarjov se tak hned vydal domů pro oblečení a odjel na letiště, odkud ve 13:40 odletěl do Washingtonu. Seděl v letadle, opakovaně kontroloval čas a přemýšlel, jestli stihne hrát proti Capitals. Jeho let přistál kolem 16:30 a do Capital One Areny dorazil zhruba 30 minut před zápasem, který začal v 19:00.

„Byl to dlouhý let, pořád jsem koukal na hodiny. Nakonec to dobře dopadlo, dojel jsem těsně před rozbruslením,“ popisoval hektický den. „Bylo to tak pět minut před ním.“

Nakonec to ale dobře dopadlo. Ve formaci se mu sice střídala křídla, jemu to ale nevadilo. Na ledě byl vidět a skvělý den završil gólem a asistencí.

