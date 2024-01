Carolina v rozpacích. Gólmana, nebo ne? Ze hry by musela velká letní posila

Carolina se nachází na rozcestí. Její situace s gólmany má od ideálu daleko, a proto se spekuluje o tom, jestli na této pozici Hurricanes neposílí. Druhý názorový proud však říká, že stačí počkat na Frederika Andersena.

Carolina však zkoumá trh s hráči obecně, tým chce oživit a dodat mu nový impulz. Je jasné, že v takovém případě by musel někdo ze stávajícího kádru ven. A týmy prý už projevily zájem o útočníka Michaela Buntinga.

"V lize se proslýchá, že když se Carolina snažila uvolnit místo pod platovým stropem a možná získat brankáře, padlo i Buntingovo jméno," uvedl Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet. "V té době byl o něco níže v sestavě. Stále je až sedmý nebo osmý útočník týmu v čase stráveném na ledě. Mluvilo se o tom, jestli by právě on nemohl být tou osobou, která se přesune, aby se vytvořil prostor."

Bylo by to jen pár měsíců poté, co Buntinga Carolina vítala jako velkou posilu. Bunting podepsal s Carolinou v létě tříletou smlouvu na 13,5 milionu dolarů, nicméně zvlášť střelecky se ohromně trápí, zatím dal jen osm branek.

Tu poslední však osmadvacetiletý borec vstřelil v sobotu proti svému bývalému Torontu. Dohromady má v 36 zápasech 26 bodů.

Bunting do sobotního klání nastoupil s průměrem pouhých 14:50 minut strávených na ledě na zápas, což je druhý nejnižší průměr za jeho pětiletou kariéru v NHL.

Jinými slovy – na to, jak málo dostává času, boduje více než slušně. Mohl by tak být cenným artiklem pro týmy, od kterých by si Hurricanes vyžádali gólmana.

Právě taková výměna se nyní zdá jako nejpravděpodobnější.

Frederik Andersen je totiž stále mimo hru, Pjotr Kočetkov zatím nezaujal natolik, aby na něj vedení Hurricanes vsadilo, a Antti Raanta za sebou dokonce má nedávný pobyt na farmě.

