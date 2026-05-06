Carolina slaví další hladký postup! Minnesota zvládla přesun do domácího prostředí

10. května 6:51Jan Šlapáček
Hurricanes dokázali i druhým kolem play-off projít bez porážky a nyní si mohou v klidu počkat na svého příštího soupeře. To první prohru zaznamenalo ve vyřazovacích bojích Colorado, které padlo na ledě Minnesoty.
Flyers bojovali o setrvání v play-off ze všech sil, nakonec ale recept na skvěle hrající Carolinu nenašli a ve čtvrtém zápase prohráli 2:3 po prodloužení. Hrdinou Hurricanes se v 66. minutě stal útočník Jackson Blake, jenž svým druhým gólem v zápase uzavřel celou sérii.
Minnesotě přechod na domácí kluziště prospěl a dokráčela k jednoznačné výhře 5:1. Hlavní hvězdy Wild odehrály skvělé utkání a dotáhly svůj tým k prvnímu vítězství v sérii. Colorado se ve třetí třetině pokoušelo vrátit do hry, výborně chytající Jesper Wallstedt byl ale proti.
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes
2:3pp. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Konečný stav série: 0:4
Branky a nahrávky
8. Foerster (Zegras, Martone), 46. Bump (Konecny, Dvorak) – 33. Blake (K. Miller, Hall), 45. Stankoven (Hall, Blake), 66. Blake (Hall, Jaccob Slavin).
Statistika
Střely na bránu: 17 – 40 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 65:31
Frederik Andersen (CAR) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 65:19
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 37 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,5 %, odchytal 65:31
Tři hvězdy utkání
1. Jackson Blake (CAR) - 2+1
2. Logan Stankoven (CAR) - 1+0
3. Daniel Vladař (PHI) – 37 zákroků
Minnesota Wild - Colorado Avalanche
5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Stav série: 1:2
Branky a nahrávky
16. Kaprizov (Faber, Q. Hughes), 17. Q. Hughes (Zuccarello, Kaprizov), 25. Hartman (Zuccarello, Kaprizov), 34. Faber (Tarasenko, McCarron), 60. Boldy (Faber) – 34. MacKinnon (Landeskog, Kadri).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 35 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:57
Scott Wedgewood (COL) – 9 zákroků, 3 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 24:23
Mackenzie Blackwood (COL) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 32:27
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:52
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+2
2. Quinn Hughes (MIN) - 1+1
3. Jesper Wallstedt (MIN) - 34 zákroků