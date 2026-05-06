Carolina si zpestřila play-off zajímavým krokem. Na dva roky podepsal spolehlivý útočník

12. května 12:00David Zlomek
Generální manažer Caroliny Hurricanes Eric Tulsky v pondělí oznámil, že klub uzavřel novou dvouletou smlouvu s útočníkem Markem Jankowskim. Tento kontrakt, který potrvá až do konce sezony 2027/28, zajistí jednatřicetiletému hokejistovi průměrný roční příjem ve výši 1,85 milionu dolarů.
Vedení Hurricanes se tímto krokem rozhodlo ocenit přínos hráče, který se stal spolehlivým článkem sestavy v době, kdy tým znovu potvrzuje svou příslušnost k absolutní ligové špičce.
„Mark je pro naši organizaci po celou dobu svého působení vynikajícím přínosem,“ uvedl Eric Tulsky ve svém oficiálním prohlášení. „Dokázal, že může týmu pomoci různými způsoby, a jsme velmi rádi, že se rozhodl u nás zůstat i nadále.“
Jankowski přišel do Raleigh v březnu 2025 v rámci výměny z Nashvillu a v uplynulé základní části odehrál 68 zápasů, ve kterých zaznamenal 11 gólů a 10 asistencí. V probíhajících vyřazovacích bojích zatím v osmi startech zapsal jednu asistenci, i když ke vstřelení branek měl několikrát velmi blízko. Smůla se ho držela zejména při posuzování sporných situací u videa, které mu v letošním play-off odvolalo už dvě trefy.
Podpisem tohoto urostlého útočníka, který měří přes 190 centimetrů a váží téměř metrák, pokračuje Carolina v postupném odškrtávání úkolů ze svého seznamu letních priorit. Jankowski se pro organizaci stal ideální volbou pro obsazení postu centra ve čtvrté formaci, kde vyniká svou defenzivní spolehlivostí i schopností občas podpořit ofenzivu.