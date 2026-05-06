Carolina rozdrtila Montreal a je výhru od finále

28. května 6:50Jan Šlapáček
Čtvrté utkání mezi Montrealem a Carolinou mělo naprosto jednoznačný průběh. Hurricanes nedali svému soupeři sebemenší šanci a dokráčeli k výhře 4:0.
Montrealu po dvou dlouhých sériích s Tampou a Buffalem začínají velmi rychle docházet síly, což se naplno ukázalo v posledních dvou zápasech, v nichž Carolina na ledové ploše dominovala a z Kanady si odváží dvě vítězství.
V dnešním zápase nenechali Hurricanes nic náhodě, po skvělé první třetině se dostali do tříbrankového vedení, které v samotném závěru střelou do prázdné branky ještě navýšil Andrej Svečnikov. Carolina je oproti svému soupeři pořádně odpočatá a míří za postupem do finále Stanley Cupu.
Příští zápas se hraje v noci na sobotu ve 2:00. Bude to poslední duel této série?
Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes
0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Stav série: 1:3
Branky a nahrávky
15. Sebastian Aho (Ehlers, Gostisbehere), 17. Staal (K. Miller, Ehlers), 18. Stankoven (Blake, Gostisbehere), 59. Svečnikov (Chatfield).
Statistika
Střely na bránu: 18 – 43 | Přesilová hra: 0/2 – 1/6 | Trestné minuty: 32 – 24
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:01
Frederik Andersen (CAR) – 18 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:01
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:18
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Staal (CAR) - 1+0
2. Nikolaj Ehlers (CAR) - 0+2
3. K'Andre Miller (CAR) - 0+1