Carolina nadělovala v Arizoně, Rytíři uspěli po nájezdech

Kanadsko-americká NHL pokračovala dalšími pěti zápasy. Nejdříve se začalo hrát v Columbusu, který dle očekávání nestačil na rozjetý Seattle. Překvapení nenabídly ani další duely, ze kterých vzešly vítězně celky Anaheimu, Edmontonu a Caroliny, která si navíc smlsla na Arizoně 6:1 i díky třem bodům Martina Nečase. Zápas celků z horních pater tabulky mezi Vegas a New Jersey přinesl nájezdovou loterii, ve které byli úspěšnější Rytíři.

COLUMBUS BLUE JACKETS - SEATTLE KRAKEN

2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Třetí výhra v řadě

Seattle dokázal zvládnout třetí utkání za sebou, když tentokrát uspěl na ledě Columbusu poměrem 4:2. Branky začaly padat až ve druhé polovině střetnutí, kterou gólově načal Laine, avšak poté McCann s Eberlem průběh otočili. Také třetí periodu vyhráli hosté 2:1 a nakonec tedy mohou slavit dva body.

Branky a nahrávky

31. Laine (A. Boqvist, J. Gaudreau), 45. A. Boqvist (Laine, Gudbranson) – 34. McCann (Bjorkstrand, Dunn), 35. Eberle (McCann, Wennberg), 48. Wennberg (Tolvanen, Dunn), 60. B. Tanev (Schwartz).

Statistiky

Střely na bránu: 23 – 35 | Přesilová hra: 1/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 59:08

Philipp Grubauer (SEA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Alexander Wennberg (SEA) 1+1

2. Adam Boqvist (CBJ) 1+1

3. Jared McCann (SEA) 1+1

EDMONTON OILERS - WINNIPEG JETS

6:3 (1:0, 3:0, 2:3)

Jasná záležitost

Po Torontu dokázal Edmonton na domácím ledě zdolat také Winnipeg. Utkání se vyvíjelo poměrně jasně, poněvadž po dvou třetinách domácí vedli 4:0 a na začátku periody třetí svůj náskok ještě navýšili. Dvě branky vstřelili Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins a také Kailer Yamamoto.

Branky a nahrávky

3. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 22. Nugent-Hopkins, 30. Yamamoto (Nugent-Hopkins), 30. Yamamoto (Kostin, Kulak), 43. Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl), 48. Draisaitl (McDavid, Yamamoto) – 47. Jonsson Fjällby (D. Gustafsson, Mäenalanen), 52. Scheifele (Niederreiter), 53. Dillon (Jonsson Fjällby, Mäenalanen).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 2/9 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 20

Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:42

Connor Hellebuyck (WPG) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 40:00

David Rittich (WPG) – 7 zákroků, 2 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 20:00



Československá stopa v utkání

David Rittich (WPG) – 7 zákroků, 2 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 20:00

Tři hvězdy utkání

1. Ryan Nugent-Hopkins (EDM) 2+2

2. Kailer Yamamoto (EDM) 2+1

3. Leon Draisaitl (EDM) 2+1

ARIZONA COYOTES - CAROLINA HURRICANES

1:6 (0:2, 1:3, 0:1)

Dominance Canes

Carolina na ledě Arizony jednoznačně potvrdila roli favorita a po dvou prohrách za sebou dokázala zvítězit. Pod úspěch hostů se třemi kanadskými body podepsal Martin Nečas, který byl vyhlášen třetí hvězdou duelu. Hned proti svému bývalému zaměstnavateli se trefil devětadvacetiletý zadák Shayne Gostisbehere.

Branky a nahrávky

31. Crouse (Moser, Söderström) – 3. Stastny (Burns, Slavin), 10. S. Aho (A. Svečnikov, Skjei), 26. Slavin (Burns, Jarvis), 33. Gostisbehere (Nečas, A. Svečnikov), 35. S. Aho (Burns, Nečas), 42. Nečas (Burns, S. Aho).

Statistiky

Střely na bránu: 18 – 42 | Přesilová hra: 0/3 – 3/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Karel Vejmelka (ARI) – 36 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:07

Antti Raanta (CAR) – 17 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 59:56



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 36 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:07

Martin Nečas (CAR) – 1+2, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:48

Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) 2+1

2. Brent Burns (CAR) 0+4

3. Martin Nečas (CAR) 1+2

ANAHEIM DUCKS - MONTREAL CANADIENS

3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Anaheim potvrdil formu

Kačerům se v posledních dnech daří, poněvadž dokázali bodovat v pátém klání za sebou. Anaheim sice brzy prohrával, ale na gól Drouina dokázal zareagovat Megna. Na další trefy diváci čekali až do druhé poloviny třetí periody. Definitivně rozhodly údery McTavishe a Silfverberga, v závěru akorát snižoval Suzuki.

Branky a nahrávky

5. Jays. Megna (Comtois, Grant), 52. McTavish (Fowler, Zegras), 55. Silfverberg (Grant, Shattenkirk) – 2. Drouin (Matheson, Jos. Anderson), 60. Suzuki (Dvorak, Drouin).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 28 | Přesilová hra: 2/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00

Samuel Montembeault (MTL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:28

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Mason McTavish (ANA) 1+0

2. Derek Grant (ANA) 0+2

3. Jakob Silfverberg (ANA) 1+0

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - NEW JERSEY DEVILS

4:3 sn. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0)

Obránce Theodore rozhodl nájezdy

New Jersey sice Rytíře jasně přestřílelo, ale platné to nakonec nebylo, Ďáblové z města hazardu ukořistili jen bod. Na konci první části Bratt s Mercerem nepříznivý vývoj otočili, avšak o srovnání se pak postaral Marchessault. Na začátku třetí periody skóroval Eichel, jenže duel po zásluze dovedl do nastavené hrací doby Wood. V nájezdech byli šťastnější domácí, za které rozhodl Theodore.

Branky a nahrávky

8. Marchessault (McNabb, Barbašev), 33. Marchessault (Barbašev, Eichel), 44. Eichel (Marchessault), rozh. náj. Theodore – 16. Bratt (J. Hughes, Hamilton), 20. Mercer, 53. Wood (J. Boqvist).

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 50 | Přesilová hra: 0/1 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 47 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94,0 %, odchytal 65:00

Akira Schmid (NJD) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 64:48

Československá stopa v utkání

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:15

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:46

Tři hvězdy utkání

1. Adin Hill (VGK) 47 zákroků

2. Jonathan Marchessault (VGK) 2+1

3. Jack Eichel (VGK) 1+1

