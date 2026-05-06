Carolina nadále dominuje! Flyers jsou prohru od vyřazení

8. května 5:57Jan Šlapáček
Hokejisté Flyers nezvládli důležité třetí utkání série s Hurricanes a aktuálně jsou jednu prohru od vyřazení...
Carolina se utkání ve Philadelphii nezalekla, podala další velmi dobrý výkon a dokráčela ke třetímu vítězství v sérii, což ji výrazně přiblížilo k postupu do finále Východní konference. Hurricanes se navíc v příštím duelu můžou stát prvním týmem, který úvodní dvě série play-off zvládl projít bez porážky.
Flyers se dlouho dokázali držet ve hře o vítězství, nakonec se ale projevila síla soupeře. Jediný gól Philadelphie vstřelil útočník Trevor Zegras.
Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes
1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Stav série: 0:3
Branky a nahrávky
23. Zegras (Andrae, Martone) – 18. Staal (Svečnikov, Gostisbehere), 36. Chatfield (Staal, Martinook), 44. Svečnikov (Sebastian Aho, Gostisbehere), 48. Ehlers (Martinook, K. Miller).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 30 | Přesilová hra: 0/5 – 2/9 | Trestné minuty: 38 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:54
Frederik Andersen (CAR) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 59:54
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Svečnikov (CAR) - 1+1
2. Jordan Martinook (CAR) - 0+2
3. Porter Martone (PHI) - 0+1
#Canes are one win away from becoming first #NHL team to sweep ???? two best-of-seven series to open a playoff.
— Frank Seravalli (@frank_seravalli) May 8, 2026
Since current format of 4 rounds of 7 games began in 1987, no team has started 8-0.
1989 #GoHabsGo
1994 #NYR
2008 #LetsGoPens
2024 #NYR
all started 7-0 but lost Game 8.