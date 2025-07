Carolina na trhu přitvrdila. Tohle bylo maximum, co jsme mohli udělat, říká trenér

Carolina Hurricanes si během několika červencových dní výrazně vylepšili soupisku. Přivedli ofenzivní eso Nikolaje Ehlerse a uzavřeli jeden z největších trejdů léta, když získali obránce K’Andreho Millera z New York Rangers. Ambice? Jasné. Zlomit prokletí posledních let a konečně dojít až na samotný vrchol NHL. A trenér Rod Brind’Amour nemá pochyb, že právě tohle jsou hráči, kteří k tomu mohou pomoct.

„Doufáme, že nás to posune dál,“ řekl kouč novinářům. „Tohle bylo to nejlepší, co jsme mohli udělat. Máme tu už teď skvělou partu, ale když přivedeme nové hráče, umíme je rychle zapojit. Všichni se tu díky tomu cítí jako doma, a to je klíčové k tomu, aby mohli hrát naplno.“

Ehlers, který do klubu přišel jako volný hráč po deseti sezonách ve Winnipegu, podepsal šestiletý kontrakt na 51 milionů dolarů. Sázka na něj je zřejmá, má nahradit Martina Nečase, který byl součástí výměny za Mikka Rantanena, jenže toho Carolina neudržela. Ehlers má přinést ztracenou kreativitu.

„Je to hráč, který má talent,“ vyzdvihl Brind’Amour. „Umí se prosazovat v přesilovkách, dokáže rozhodovat zápasy v prodloužení. Přesně ten typ, kterého jsme ztratili a znovu potřebovali.“

Další velkou posilou je K’Andre Miller. Fyzicky silný, rychlý obránce, který ale v Rangers nenaplnil očekávání. Hurricanes se rozhodli riskovat a nabídli za něj první a druhé kolo draftu plus mladého beka Scotta Morrowa. Miller následně podepsal osmiletý kontrakt na 60 milionů dolarů a stal se nejlépe placeným obráncem v týmu.

„Potřebovali jsme špičkového obránce,“ vysvětlil Brind’Amour. „A když se podíváte, kdo byl k mání, byl to právě on. Má všechno – velikost, sílu, bruslení, střelu. Všechno tam je. Je to kompletní balíček. A ano, něco se pokazilo v New Yorku, jinak by ho nepustili. Teď je na nás, abychom z něj ten potenciál vytáhli.“

Hurricanes přitom neřeší jen změny v sestavě, ale i image v celé lize. Rok co rok patří mezi favority, přesto nikdy neprošli přes finále Východní konference. Letos ztroskotali na Floridě. I přesto ale experti i fanoušci zase věří, že Carolina je na dobré cestě.

