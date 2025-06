Carolina na rozcestí: další pád v play-off a léto velkých rozhodnutí

Carolina opět selhala, když na tom nejvíc záleželo. Po další povedené základní části skončila cesta Hurricanes už ve finále Východní konference – a to navíc bez většího odporu. Místo napínavé série přišla rychlá porážka 1:4 od Floridy, při níž tým vstřelil pouhých deset branek a inkasoval více než dvakrát tolik. Co dál? Tématu se věnoval portál The Hockey News.

Fanoušci Hurricanes zažili tuhle bolest už několikrát. Dobrá sezona, silný kádr, jasná identita... a pak rozčarování. Tentokrát to ale bude mít následky. Generální manažer Eric Tulsky bude během léta stát před celou řadou zásadních otázek – a odpovědi zdaleka nejsou jednoduché.

Co činí situaci Caroliny o to zajímavější, je jejich finanční flexibilita. S více než 28 miliony dolarů prostoru pod platovým stropem patří klub k těm nejlépe připraveným na velké změny. Základ mužstva přitom zůstává pohromadě – Sebastian Aho, Andrej Svečnikov, Seth Jarvis i talentovaný Logan Stankoven mají platné smlouvy. V brankovišti jsou pod kontraktem Frederik Andersen i Pjotr Kočetkov a obranu stále drží Jaccob Slavin.

Jenže právě obrana, která bývala pýchou Hurricanes, zklamala ve chvíli, kdy měla být oporou. Dmitrij Orlov, s platem 7,75 milionu dolarů nejlépe placený bek týmu po Brentovi Burnsovi, byl proti Panthers opakovaně přehráván. A protože mu končí smlouva, Tulsky bude muset rozhodnout, jestli má cenu ho znovu podepsat – i za cenu přetahované s dalšími zájemci – nebo jít jiným směrem.

Ještě složitější je situace u Burnse. Ve čtyřiceti letech je nejstarším obráncem v lize (společně s Ryanem Suterem), a i když stále umí přispět, jeho čísla jdou dolů. Zatímco v sezoně 2022/23 zaznamenal 61 bodů, letos skončil na 29. Otázkou není jen, zda Carolina stojí o jeho služby, ale zda o ně ještě stojí samotný Burns – a jestli věří, že právě v Raleigh má poslední reálnou šanci na pohár.

V bráně zůstává dvojice Andersen–Kočetkov, ale ani jeden z nich proti Floridě nepředvedl výkon, který by si v klubu rádi zopakovali. A i kdyby chtěl Tulsky situaci řešit změnou, nabídka brankářů na trhu není silná. Teoreticky přichází v úvahu zkušený Jake Allen, volný hráč z New Jersey, ale i to by byl risk.

Co je jasné: udržet současný stav nestačí. A Tulsky to ví. Už letos ukázal, že se nebojí odvážných tahů, když rozjel složité vyjednávání kolem Martina Nečase a pokusil se získat Mikka Rantanena. Tato snaha sice vyšla, ale v konečném důsledku nakonec nevyšla. Ukázala však, že Carolina chce víc než jen pravidelné účasti v play-off.

A právě proto se jméno Hurricanes objevuje mezi zájemci o velké ryby na trhu – včetně spekulací o příchodu Mitcha Marnera z Toronta. Přesně takový typ posily by mohl z Caroliny udělat skutečného aspiranta na titul, byť Marner za poslední roky získal spíše opačnou pověst.

Metropolitní divize zůstává relativně otevřená, což dává Canes výhodnější pozici než týmům z nabité Atlantické divize. Ale současně se nad Carolinou začíná vznášet stigma: že je to tým pro základní část, ne pro jarní boje. A to je pověst, které se těžko zbavuje.

