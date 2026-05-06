Carolina je výhru od Stanley Cupu! Dvěma góly se blýskl Svečnikov

12. června 5:42Jan Šlapáček
Důležité páté finálové utkání zvládli lépe hokejisté Caroliny, kteří dokázali soupeře z Vegas porazit 4:2 a poprvé se v sérii ujímají vedení. K zisku Stanleyova poháru stačí Hurricanes udělat poslední krok.
Lepší vstup do utkání měli tentokrát Golden Knights, kteří se zásluhou Pavla Dorofejeva dostali v sedmé minutě do vedení. To ale nemělo dlouhého trvání, protože se o pár minut později trefil hrdina finálových bojů Jordan Staal, jemuž se povedlo skórovat ve všech pěti zápasech a celkem zapsal šest gólů.
Celé utkání se začalo lámat ve druhé třetině. V ní dokázali Hurricanes svého soupeře přehrát, z čehož pramenily přesné trefy Andreje Svečnikova a Sebastiana Aha a Carolina získala dvoubrankové vedení, které ji dodalo spoustu sebevědomí.
Pravděpodobně finální rozhodnutí dnešního duelu přišlo v 52. minutě, kdy se podruhé v zápase trefil Andrej Svečnikov a navýšil náskok svého týmu na rozdíl tří gólů. Vegas se v závěru pokoušelo duel zdramatizovat, což se i povedlo, nicméně z toho byla pouze úprava výsledku na konečných 4:2 pro Hurricanes.
Šesté utkání se bude hrát v noci na pondělí.
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights
4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Stav série: 3:2
Branky a nahrávky
12. Staal (Ehlers, Jarvis), 32. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 38. Sebastian Aho (S. Walker, Martinook), 52. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere) – 7. Dorofejev (Eichel, Hertl), 54. Dorofejev (Theodore, Eichel).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 25 | Přesilová hra: 2/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Bussi (CAR) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00
Carter Hart (VGK) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:07
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:26
Tři hvězdy utkání
1. Andrej Svečnikov (CAR) - 2+0
2. Nikolaj Ehlers (CAR) - 0+3
3. Brandon Bussi (CAR) - 23 zákroků
Confirmed: @ErlingHaaland is now a huge @Canes fan ???? #StanleyCup pic.twitter.com/lZIpwNJHt0
— NHL (@NHL) June 12, 2026