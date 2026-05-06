NHL.cz na Facebooku

NHL

Carolina je výhru od Stanley Cupu! Dvěma góly se blýskl Svečnikov

12. června 5:42

Jan Šlapáček

Důležité páté finálové utkání zvládli lépe hokejisté Caroliny, kteří dokázali soupeře z Vegas porazit 4:2 a poprvé se v sérii ujímají vedení. K zisku Stanleyova poháru stačí Hurricanes udělat poslední krok.

Lepší vstup do utkání měli tentokrát Golden Knights, kteří se zásluhou Pavla Dorofejeva dostali v sedmé minutě do vedení. To ale nemělo dlouhého trvání, protože se o pár minut později trefil hrdina finálových bojů Jordan Staal, jemuž se povedlo skórovat ve všech pěti zápasech a celkem zapsal šest gólů.

Celé utkání se začalo lámat ve druhé třetině. V ní dokázali Hurricanes svého soupeře přehrát, z čehož pramenily přesné trefy Andreje Svečnikova a Sebastiana Aha a Carolina získala dvoubrankové vedení, které ji dodalo spoustu sebevědomí.

Pravděpodobně finální rozhodnutí dnešního duelu přišlo v 52. minutě, kdy se podruhé v zápase trefil Andrej Svečnikov a navýšil náskok svého týmu na rozdíl tří gólů. Vegas se v závěru pokoušelo duel zdramatizovat, což se i povedlo, nicméně z toho byla pouze úprava výsledku na konečných 4:2 pro Hurricanes.

Šesté utkání se bude hrát v noci na pondělí.

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights
4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Stav série: 3:2

 

Branky a nahrávky
12. Staal (Ehlers, Jarvis), 32. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 38. Sebastian Aho (S. Walker, Martinook), 52. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere) – 7. Dorofejev (Eichel, Hertl), 54. Dorofejev (Theodore, Eichel).

Statistika
Střely na bránu: 24 – 25 | Přesilová hra: 2/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Bussi (CAR) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00
Carter Hart (VGK) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 57:07

Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 3 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:26

Tři hvězdy utkání
1. Andrej Svečnikov (CAR) - 2+0
2. Nikolaj Ehlers (CAR) - 0+3
3. Brandon Bussi (CAR) - 23 zákroků

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Hart Trophy putuje (překvapivě?) do ruské náruče

12. června 12:00

Mečbol? Musíme zařadit ještě vyšší převod, zní z kabiny Caroliny

12. června 10:00

O hlavní trofej se pořád hraje. Účetní ale mají radost a platí to i pro Vegas

11. června 17:30

A k nám bys nechtěl? O Larkina stojí těžká váha Západu, Yzerman už se obrátil na agenta

11. června 16:00

nhl.cz doporučuje

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.