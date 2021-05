Carolina i Colorado hostí první zápasy svých sérií. Boston bude bojovat o srovnání stavu

Úvodní zápasy čtyř sérií už máme za sebou. V noci na úterý začnou další dvě. Carolina vyzve dvě hodiny po půlnoci Nashville a o další dvě hodiny později poměří síly Colorado se St. Louis. Nejdříve se ale začne hrát ve Washingtonu, který by rád navýšil své vedení nad Bostonem.

01:30 Washington Capitals – Boston Bruins

Průběžný stav série: 1:0

V prvním zápase série mezi Capitals a Bruins rozhodovaly detaily. Základní hrací doba rozuzlení nepřinesla, a proto se hned v úvodním duelu vyřazovacích bojů hrálo prodloužení. To se lépe vydařilo Washingtonu.

Úvod utkání byl poměrně ostrý. Už na úplném začátku si Alexandr Ovečkin vyšlápl na Davida Krejčího, jemuž adresoval ostrý hit. V podobném duchu poté probíhala celá první perioda. Do vedení šli domácí v 7. minutě po rychlé souhře mezi přihrávajícím T. J. Oshiem a střílejícím Tomem Wilsonem.

Ještě v první periodě ale Boston srovnal. Při gólové střele Jakea DeBruska se ovšem zranil český brankář Vítek Vaněček, jenž tak bude velice trpce vzpomínat na svou premiéru v play-off NHL. Už s Craigem Andersonem mezi třemi tyčemi se Washington dostal podruhé v zápase do vedení zásluhou Brendena Dillona. O pár minut později odpověděl tečující Nick Ritchie.

Šlo se tedy do prodloužení, které bylo po pěti minutách rozhodnuto. Svou šikovnost před brankovištěm prokázal Nic Dowd, jenž přisoudil Washingtonu první bod v sérii.

Medvědi se tak musí pokusit o srovnání a zároveň potřebují najít recept na velmi dobře pracující washingtonskou obranu. Do karet jim může hrát Vaněčkovo zranění, jenže devětatřicetiletý Anderson hned po svém nástupu do branky ukázal, že ještě rozhodně nepatří do starého železa.

Jak dopadne druhé měření sil mezi těmito soupeři?

02:00 Carolina Hurricanes – Nashville Predators

Vůbec poprvé v historii se v play-off potkají celky Caroliny a Nashvillu. Zatímco Carolina postoupila do vyřazovacích bojů velmi komfortním způsobem, Predátoři o účast mezi šestnáctkou nejlepších bojovali až do konce. Na úkor Dallasu ale nakonec dokázali postoupit.

Hurricanes budou favoritem, avšak Nashville mezi snadné soupeře rozhodně nepatří. Svěřenci Johna Hynese mají velkou chuť uspět, neboť v play-off 2020 vypadli už v kvalifikačním kole na hokejkách arizonských Kojotů. Carolina se v posledních dvou letech pokaždé probila minimálně do 1. kola.

Největší zbraní týmu z Raleighu bude útočník Sebastian Aho, jenž v základní části vstřelil 24 branek a k nim přidal 33 asistencí. Zřejmě také letos vstoupí do rozhodující části sezony v roli brankářského startéra Petr Mrázek, který se na začátku dubna vrátil po zranění ve velmi slušné formě.

Nashvillskou gólmanskou jedničkou pravděpodobně bude Juuse Saros. Svého podstatně zkušenějšího krajana Rinneho v základní části předčil počtem zápasů i statisticky. Predátoři zároveň potřebují střílet více branek, v tomto směru je totiž předčily i týmy Dallasu a Chicaga, pro které už sezona skončila. Nejproduktivnějším hráčem mužstva byl obránce Roman Josi s třiatřiceti kanadskými body.

04:00 Colorado Avalanche – St. Louis Blues

Tým z Denveru se na vyvrcholení sezony nesmírně těší. Posledním zápasem základní části si zajistil Prezidentský pohár, který vyhrál díky 82 získaným bodům. Mezi fanoušky Lavin se tak právem hlasitě mluví o Stanley Cupu, na který Colorado naposledy dosáhlo přesně před dvaceti lety.

Vzpomínky Blues na zisk nejcennější hokejové trofeje jsou daleko čerstvější. St. Louis po skvělé jízdě kalendářním rokem 2019 došlo až na úplný vrchol. Podstatná část tehdejšího kádru zůstala pohromadě, a proto svěřenci Craiga Berubeho stále ví, jak se v play-off vítězí.

Colorado by tedy 1. kolo jednoduché mít nemělo. Už v uplynulém ročníku se řadilo mezi adepty na nejvyšší příčky, jenže nakonec nestačilo v konferenčním semifinále na Dallas. St. Louis Stanleyův pohár neobhájilo, vypadlo totiž s dobře hrajícím Vancouverem už v 1. kole.

První lajna Colorada přináší obrovskou ofenzivní sílu. Z ní si letos nejlépe vedl finský útočník Mikko Rantanen, který nasbíral 66 kanadských bodů. Pouze o bod méně měl hvězdný Nathan MacKinnon. Nejproduktivnějším hráčem Blues byl David Perron. K vidění bude i neméně zajímavý brankářský souboj mezi Philippem Grubauerem a Jordanem Binningtonem. Oba tito muži v masce se řadí mezi největší hvězdy svých týmů.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+