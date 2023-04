Carolina i bez třech opor vyválčila druhé kolo. O postupu rozhodl Stastny

Do šestého duelu prvního kola mezi Hurikány a Ostrovany sáhl trenér Brind'Amour ke změně v brankovišti. Frederik Andersen byl důležitou postavou svého celku, kterého doplnili brankami Sebastian Aho a Paul Stastny. Canes nyní čekají na soupeře pro druhé kolo.

Carolina postoupila do play off poté, co opanovala Metropolitní divizi. Do vyřazovacích bojů však celek z Raleigh zamířil bez dvou důležitých hráčů. Andrej Svečnikov kvůli problémům s kolenem pro letošní ročník dohrál, Max Pacioretty zase řeší trable s Achillovkou. Ve druhém utkání play off navíc vypadl ze sestavy další klíčový útočník, Teuvo Teräväinen utrpěl zlomeninu ruky.

A tak převzali střeleckou produktivitu také hráči, u kterých se to během sezony moc nečekalo. Série se velmi podařila především Paulu Stastnému, který zapsal tři přesné zásahy. Ten poslední byl vůbec nejdůležitější, jelikož svou trefou zajistil Carolině postup do druhého kola. Přitom šlo o vcelku nenápadný pokus z úrovně brankové čáry, kterým však zaskočil Sorokina v brance Islanders.

„Řekl jsem si, že to prostě zkusím a nebudu se koukat. V trénincích jsem tyto střely často zkoušel, jde o to využít moment překvapení. Občas se vám poštěstí, že tam puk spadne,“ sdělil po utkání Stastny.

Paul Stastny. Series winner. In overtime. pic.twitter.com/JoH2B7dukz — Carolina Hurricanes (@Canes) April 29, 2023

Velmi důležitým kouskem do skládačky byl v šestém utkání také gólman Frederik Andersen. Rodák z dánského Herningu se v letošním play off objevil vůbec poprvé. Pět duelů odchytal jeho kolega Antti Raanta.

„Tohle jsou ty momenty, kvůli kterým tu Freddie je. Už hraje za Carolinu druhým rokem, minulý rok si play off nezahrál a pokud tu byl ten správný čas, kdy ho dát do hry, byl to právě dnešek. Očividně to zafungovalo, byl skvělý,“ vzkázal trenér Brind’Amour.

Dánský gólman zářil především v prvních dvou třetinách, kdy na něj Islanders poslali 28 střel, za jeho záda prošla pouze jediná. Ve zbytu utkání už měl práce méně a jeho kolegové se postarali o zbytek.

„V první třetině na mě opravdu vlétli, takže jsem se do toho rychle dostal. Snažím se hlavně zůstat hlavou v klidu, chytat každý další puk a užívat si tento moment. Takže to pro mě byla hlavně zábava. Už to byla nějaká doba, co jsem hrál naposledy v play off, takže jsem byl před zápasem hodně natěšený,“ sdělil své pocity maskovaný muž Canes.

Carolina nyní na svého dalšího soupeře čeká, je jisté že jím bude jeden z celků, které bojují v derby o řeku Hudson. O krůček blíže postupu jsou Ďáblové z New Jersey, kteří vedou v sérii s Rangers poměrem 3:2. Je jisté, že Canes budou bojovat i bez svých hvězdných opor, o kterých již byla řeč.

„Klukům patří velké díky. Je těžké uvěřit tomu, že nám z týmu chybí tři hráči, kteří podle mého názoru patří ke hvězdám ligy, a my jsme i přesto našli způsob, jak to zvládnout i bez nich. To hodně vypovídá o našem týmu,“ vyjádřil se kouč Caroliny ke svému celku.

