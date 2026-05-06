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NHL

Carolina dala bůra Vegas a srovnala sérii, sázka na Bussiho se vyplatila, Staal přepsal historii

10. června 7:10

Radim Sochor

Bitva o Stanley Cup pokračovala čtvrtým zápasem ve Vegas. Carolina potřebovala vyhrát, aby Vegas nezapsalo třetí bod v sérii, čímž by dalo Canes nůž na krk. A to se jí také podařilo.

Brandon Bussi dnes nastoupil ke svému prvního zápasu v play-off a jeho ostrý debut hned ve finále byl vítězný.

Vegas sice uprostřed druhé třetiny dokázalo smazat dvoubrankové manko z úvodní periody, závěr však patřil Hurricanes. Jordan Staal si připsal dvě branky a ta druhá už byla vítězná. Navíc ji vstřelil dost kuriózním způsobem v pádu.

Kapitán Caroliny se po dnešních gólech zapsal do historie, stal se čtvrtým hráčem od roku 1968, kterému se podařilo skórovat v každém z úvodních čtyř střetnutí závěrečné bitvy o Stanley Cup. 

Série je tak srovnaná na 2:2, pátý duel se bude hrát ze čtvrtka na pátek ve 2:00.

Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes
3:5 (1:3, 2:0, 0:2)
Stav série: 2:2

Branky a nahrávky
8. Stone (Theodore, McNabb), 25. W. Karlsson (Andersson, Marner), 38. Howden (Sissons, W. Karlsson) – 2. Stankoven (Chatfield, Blake), 4. Blake (Hall, Ehlers), 13. Staal (Gostisbehere, Sebastian Aho), 47. Staal (Ehlers), 60. Ehlers

Statistika
Střely na bránu: 21 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:15
Brandon Bussi (CAR) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:55

Tři hvězdy utkání
1. Jordan Staal (CAR) 2+0
2. Nikolaj Ehlers (CAR) 1+2
3. William Karlsson (VGK) 1+1

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