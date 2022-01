Carolina dala Bostonu sedm gólů a vyhnala Raska z branky. Florida tvrdě narazila v Calgary

Středeční noc nabídla osm utkání a pár zajímavých výsledků. Nejvíce překvapilo dění v Bostonu, kde Carolina vstřelila sedm gólů a jednoznačně vyhrála. Po vysokých výhrách narazila i Florida, která padla v Calgary.

PHILADELPHIA FLYERS - NEW YORK ISLANDERS

3:4sn. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)

Islanders vybojovali další dva body

Vyrovnané utkání na ledě Flyers se rozhodovalo až v samostatných nájezdech, ve kterých se prosadil pouze Oliver Wahlstrom a to až v deváté sérii! Islanders získali další dva body do tabulky a pomalu se přibližují k týmům před sebou. Navíc mají odehráno podstatně méně zápasů.

Branky a nahrávky

15. van Riemsdyk (York, Giroux), 34. Konecny (Lindblom, Laughton), 45. Giroux (Atkinson, Farabee) – 3. Salo (Barzal, Parise), 34. Bailey (Beauvillier, Pelech), 56. Cizikas (Mayfield, Clutterbuck), rozh. náj. Wahlstrom.

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 31 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 11

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 64:59

Semjon Varlamov (NYI) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Zdeno Chára (NYI) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 7, čas na ledě 16:18



Tři hvězdy utkání

1. Oliver Wahlstrom (NYI) – 1+0

2. Semjon Varlamov (NYI) – 34 zákroků

3. Robin Salo (NYI) – 1+0

BOSTON BRUINS - CAROLINA HURRICANES

1:7 (1:5, 0:0, 0:2)

Carolina zničila Boston

Tuukka Rask v brance nezažil nejlepší chvíle. Finský brankář v první třetině pětkrát lovil kotouč ze své branky a do zbytku zápasu již nenastoupil. Carolina svého soupeře přehrála a vyhrála jednoznačně 7:1.

Branky a nahrávky

12. Bergeron (Pastrňák, McAvoy) – 4. Teräväinen (Slavin, DeAngelo), 7. Kotkaniemi (Svečnikov, Fast), 12. Slavin (Slavin, Stepan), 17. Jarvis, 17. Stepan (Martinook), 44. Slavin (DeAngelo, Teräväinen), 48. Svečnikov (Aho, DeAngelo).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 34 | Přesilová hra: 1/5 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Tuukka Rask (BOS) – 7 zákroků, 5 OG, úspěšnost 58,3 %, odchytal 20:00

Linus Ullmark (BOS) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 40:00

Frederik Andersen (CAR) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (BOS) – 0+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:03

David Pastrňák (BOS) – 0+0, 0 účast, 6 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:24



Tři hvězdy utkání

1. Jaccob Slavin (CAR) – 1+2

2. Jesperi Kotkaniemi (CAR) – 2+0

3. Teuvo Teravainen (CAR) – 1+1

OTTAWA SENATORS - BUFFALO SABRES

1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Buffalo uspělo v Ottawě

Ottawa byla v zápase střelecky aktivnější a vypracovala si spoustu šancí, skvělý Michael Houser v brance Sabres ale podal skvělý výkon a svůj tým dotáhl k vítězství.

Branky a nahrávky

28. Batherson (Stützle, Chabot) – 13. Cozens (Tuch, Butcher), 51. Jankowski, 60. Tuch (Cozens, Skinner).

Statistické okénko

Střely na bránu: 44 – 32 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 25

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:37

Michael Houser (BUF) – 43 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Michael Houser (BUF) – 43 zákroků

2. Thomas Chabot (OTT) – 0+1

3. Alex Tuch (BUF) – 1+1

WASHINGTON CAPITALS - WINNIPEG JETS

4:3pp. (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)

Washington uspěl v prodloužení

Winnipeg skvěle vstoupil do zápasu a ve třetí minutě vedla o dva góly! V následujícím průběhu ale dokázali Capitals vývoj zápasu otočit a Jets se museli hodně snažit, aby alespoň vyrovnali. To se jim podařilo v 59. minutě a duel nasměrovali do prodloužení, ve kterém velmi rychle rozhodl Tom Wilson.

Branky a nahrávky

17. Ovečkin (Hathaway), 25. Orlov (McMichael, Eller), 45. Protas (Schultz, Wilson), 61. Wilson (Kuzněcov, Orlov) – 2. Connor (Copp, Scheifele), 3. Perfetti (Dubois, Connor), 59. Dubois (Lowry, Scheifele).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (WSH) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:03

Connor Hellebuyck (WPG) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:55



Československá stopa v utkání

Vítek Vaněček (WSH) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 60:03

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:59

Kristian Reichel (WPG) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 5:08



Tři hvězdy utkání

1. Tom Wilson (WSH) – 1+1

2. Alexej Protas (WSH) – 1+0

3. Kyle Connor (WPG) – 1+1

NASHVILLE PREDATORS - VANCOUVER CANUCKS

1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Vancouver překvapil v Nashvillu

Další cenné vítězství pro Canucks. Kanadský celek dokázal v Nashvillu otočit vývoj utkání a získat důležité dva body do tabulky. V brance Predators dostal tentokrát prostor David Rittich.

Branky a nahrávky

23. Tomasino (Carrier, Tolvanen) – 28. Pettersson (Podkolzin, Höglander), 44. Boeser (Miller, Hughes), 53. Lammikko (Motte).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 24 | Přesilová hra: 1/2 – 1/5 | Trestné minuty: 20 – 14

Kdo se postavil do brankoviště?

David Rittich (NSH) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 58:00

Thatcher Demko (VAN) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 59:43



Československá stopa v utkání

David Rittich (NSH) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 58:00



Tři hvězdy utkání

1. Brock Boeser (VAN) - 1+0

2. Ellias Pettersson (VAN) - 1+0

3. Phillip Tomasino (NSH) - 1+0

DALLAS STARS - MONTREAL CANADIENS

3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

Montreal vyloupil Dallas

Sam Montembeault v brance Canadiens řádil a dotáhl Montreal k překvapivému vítězství na ledě Dallasu. Kanadský brankář pochytal osmačtyřicet střel a výrazně podržel své spoluhráče. Skvělá noc pro trápící se tým.

Branky a nahrávky

37. Peterson (Pavelski), 44. Seguin (Hanley, Gurjanov), 59. Pavelski (Seguin, Hintz) – 28. Dvorak (Toffoli, Suzuki), 28. Pezzetta (Evans, Lehkonen), 42. Toffoli (Suzuki), 43. Dvorak, 45. Anderson (Drouin, Pitlick).

Statistické okénko

Střely na bránu: 51 – 22 | Přesilová hra: 1/7 – 1/3 | Trestné minuty: 20 – 39

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7 %, odchytal 44:07

Braden Holtby (DAL) – 3 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 11:23

Sam Montembeault (MTL) – 48 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 59:42



Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:50



Tři hvězdy utkání

1. Sam Montembeault (MTL) - 48 zákroků

2. Christian Dvorak (MTL) - 2+0

3. Tyler Toffoli (MTL) - 1+1

CALGARY FLAMES - FLORIDA PANTHERS

5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Calgary zastavilo rozjetou Floridu

Florida v noci tvrdě narazila. Calgary odehrálo skvělé utkání, zcela eliminovalo sílu soupeře a díky efektivitě v zakončení vyhrálo s přehledem 5:1.

Branky a nahrávky

5. Andersson (Gaudreau, Tkachuk), 12. Coleman (Mangiapane, Backlund), 37. Monahan (Gaudreau), 44. Tkachuk (Lindholm, Gaudreau), 47. Monahan (Gaudreau, Tkachuk) – 33. Bennett (Marchment, Verhaeghe).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 29 | Přesilová hra: 2/3 – 0/3 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) - 23 zákroků, úspěšnost 96,6 %, čas na ledě 60:00

Spencer Knight (FLA) - 23 zákroků, úspěšnost 83,9 %, čas na ledě 59:56



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:59



Tři hvězdy utkání

1. Johnny Gaudreau (CGY) – 0+4

2. Matthew Tkachuck (CGY) – 1+2

3. Sean Monahan (CGY) – 2+0

LOS ANGELES KINGS - TAMPA BAY LIGHTNING

4:6 (0:1, 3:2, 1:3)

Tampa i bez obránců vyhrála v Los Angeles

Tampa do utkání nastoupila pouze se čtyřmi obránci, na výkonu to ale nebylo téměř znát. Hlavní hvězdou utkání se stal Victor Hedman, který dokázal vstřelit dokonce dva góly!

Branky a nahrávky

29. Lizotte, 32. Iafallo, 37. Kaliyev (Durzi, Kupari), 60. Danault (Arvidsson) – 14. Hedman, 34. Kučerov (Hedman, Stamkos), 35. Bellemare (Joseph), 51. Hedman (Kučerov, Point), 56. Joseph (McDonagh, Sergačjov), 58. Stamkos (Killorn).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 13 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Cal Petersen (LAK) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2%, odchytal 58:10

Andrej Vasilevskij (TBL) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Victor Hedman (TBL) – 2+1

2. Nikita Kučerov (TBL) – 1+2

3. Blake Lizotte (LAK) – 1+0

