Carolina dál posiluje. Tulsky podepsal smlouvu s Roslovicem

Carolina Hurricanes výrazně obměňuje pro příští sezonu svůj kádr. Další akvizicí, kterou generální manažer Eric Tulsky získal, je útočník Jack Roslovic. Sedmadvacetiletý rodák z Columbusu se prozatím upsal na jednu sezonu, za kterou obdrží 2,8 milionu dolarů.

Carolina půjde do příští sezony s poněkud pozměněným kádrem. Byť jádro zůstalo, z týmu odešli vedle březnové posily Jakea Guentzela také Brett Pesce, Brady Skjei, Teuvo Teravainen či Stefan Noesen. V kádru by neměl setrvat ani Martin Nečas, jenž je chráněným volným hráčem, ale chce změnit dres, aby konečně získal roli, po které touží, a kterou tento produktivní forvard v Carolině nedostává.

Aby Eric Tulsky nahradil ztráty, které s otevřením trhu s volnými hráči přišly, podepsal smlouvy s několika hráči. Do obrany přivedl Seana Walkera a Shaynea Gostisbehera, do útoku například Williama Carriera a Erica Robinsona. A nyní také Jacka Roslovica.

Muž, jenž do NHL vstoupil v dresu Winnipegu a v roce 2020 se stěhoval do Columbusu, je hráčem do druhé či třetí formace, podle čehož se bude určovat jeho práce na ledě. V uplynulé sezoně se před uzávěrkou přestupů stěhoval z Ohia do New Yorku, kde v dresu tamních Rangers předváděl slušné výkony zejména v play-off. V základní části odehrál 59 zápasů s bilancí 9+22, v play off přidal 16 startů s bilancí 2+6.

Nejlepší výkony předváděl Roslovic v sezoně 2021/22, kdy v dresu Columbusu dokázal v 81 zápasech zaznamenat 22 branek a 23 asistencí. Tulsky doufá, že na tyto výkony v novém působišti naváže. „Jack je dynamický hráč, kterou po celou svou kariéru hrál ofenzivně. Přidání dalšího praváka, který je schopen vnést do sestavy rychlost a šikovnost, bude pro náš útok posilou,“ řekl k podpisu.

Carolina má v tuto chvíli vedle Nečase ještě další tři nepodepsané chráněné volné hráče. Jedná se o útočníky Jacka Druryho a Setha Jarvise a také o obránce Dylana Coghlana. K dispozici má 11,8 milionu dolarů pod platovým stropem.

