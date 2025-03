Carolina chtěla Marnera! Proč neprošel trejd s Carolinou?

Každý rok po uzávěrce přestupů začnou vyplouvat na povrch zákulisní příběhy – co se stalo, co se nestalo a co bylo blízko. Jedním z nejzajímavějších taháků posledních dní je drama kolem přesunu Mikka Rantanena z Caroliny do Dallasu. A Toronto v něm hrálo mnohem větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát.

Podle Nicka Kypreose nabídli Maple Leafs balík zahrnující talentované mladíky Eastona Cowana, Frasera Mintena a dva výběry v prvním kole draftu. Jenže Hurricanes si nakonec vybrali jinou cestu – více si cenili balíčku Dallasu, jehož součástí byl i vysoce ceněný Logan Stankoven. Jenže teprve teď vychází najevo, že Carolina měla původně úplně jiný cíl. Podle několika zdrojů se Hurikáni původně zaměřili na Mitche Marnera. Toronto muselo o takovém obchodu vážně uvažovat – přece jen šlo o Rantanena, elitního křídla. Nakonec se ale všechno zastavilo právě na jméně Marnera. Hurricanes měli jasno – chtěli ho do svého týmu. Maple Leafs o tom museli přemýšlet, ale Marner měl ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti. Toronto se mu ozvalo a dalo mu najevo, že si ho stále váží, ale vzhledem k nabídce muselo zjistit, jestli by byl ochotný přestup zvážit. Odpověď byla jasná – ne. Marner se rozhodl zůstat v Torontu. Oficiálně se k tomu nikdo nevyjádřil. Maple Leafs, Hurricanes i Marnerův agent Darren Ferris odmítli jakýkoli komentář. Když ale Marner v sobotu večer po zápase v Denveru odpovídal na otázky, přeci jen odpověděl. Neřekl přímo, že ho žádost o zrušení klauzule překvapila, ale bylo vidět, že situaci nepodceňoval. „Tušil jsem, že se možná něco bude dít,“ připustil s povzdechem. „Ale jsem tady, abych hrál hokej s tímhle týmem, a na to se soustředím.“ Co však neřekl? Když byl dotázán, zda si představuje, že zůstane Leaf i příští sezonu, nepadlo jediné „ano“. Také odmítl odpovědět, jestli je ochotný jednat o nové smlouvě ještě před jejím vypršením 1. července. Pro Toronto je situace čím dál složitější. Pokud Marner podepíše jinde, může odejít úplně zadarmo. To byl také důvod, proč se vedení klubu rozhodlo prozkoumat variantu s Rantanenem. Když však trejd padl, generální manažer Brad Treliving se snažil situaci uklidnit. „Mitch měl letos skvělou sezonu. V mnoha zápasech nás táhl, hlavně když byl Auston Matthews mimo hru,“ řekl.

