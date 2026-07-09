Carlsson zůstane v Anaheimu. Ducks nabídku Flyers dorovnali

9. července 18:41Jan Šlapáček
Jedna z největších ság letošního léta je u svého konce. Ducks se rozhodli, že nechtějí o Lea Carlssona přijít a dorovnali nabídku Flyers. Švédský útočník je rázem nejlépe placeným hráčem celé soutěže, následujících pět let bude zatěžovat platový strop Anaheimu částkou 18 milionů dolarů.
„Dorovnat nabídku bylo jednoduché rozhodnutí. Pat si chytře nechal pod stropem spoustu volného místa, abychom měli možnosti si Lea udržet" řekli po dorovnání offer sheetu majitelé Henry a Susan Samueli.
„Máme od Lea velká očekávání. Pevně věříme, že se bude nadále zlepšovat a zařadí se mezi nejlepší střední útočníky v celé lize, přičemž bude nadále silným členem naší komunity," dodali ve veřejném prohlášení manželé Samueli.
K celé situaci se pochopitelně vyjádřil i generální manažer Ducks Pat Verbeek. „Jsme velmi šťastní, že máme Lea pod smlouvou na následujících pět let. Od draftu 2023 ho vnímáme jako hlavního hráče celé organizace. Má skvělý charakter na ledě i mimo něj. Leo je považován v NHL za špičkového hráče a naším cílem bylo hned od začátku nabídku dorovnat."
Leo Carlsson se aktuálně stal nejlépe placeným hráčem celé soutěže a bude zajímavé sledovat, jak se s touto situací vyrovná. Udělali Ducks dobře, že tuhle nabídku dorovnali?
Here to stay! ????
— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) July 9, 2026
Leo Carlsson will be a Duck through the 2030-31 season.#FlyTogether pic.twitter.com/0EXAEUVg0Z