Carlsson prolomil mlčení: Podepsal by to každý, ale zůstávám rád

10. července 9:30David Zlomek
Největší drama hokejového léta je u konce a ze švédského drahokamu je rázem král celé soutěže. Anaheim Ducks oficiálně dorovnali šokující nabídku Philadelphie Flyers a podepsali s Leem Carlssonem pětiletou smlouvu na 18 milionů dolarů ročně. Švédský supertalent se tak stal nejlépe placeným hokejistou planety a poprvé otevřeně přiznal, že astronomické sumě Flyers zkrátka nešlo odolat, i když jeho srdce tlouklo pro Kalifornii.
„Byla to nabídka, kterou by podepsalo 99 procent lidí na světě. Je to vlastně hrozně jednoduchá odpověď. Když uvidíte takové číslo, je prostě strašně těžké říct ne. Já jsem tu ale strašně moc chtěl zůstat a hrozně jsem si přál, aby Anaheim tu nabídku dorovnal. Chci být Kačerem,“ řekl Carlsson při čtvrtečním setkání s novináři.
Mladý Švéd zároveň odmítl, že by v kabině Ducks kvůli jeho astronomické gáži vznikla zlá krev. Sám prý se spoluhráči hodně mluvil a všichni do jednoho se za něj postavili. „Naprosto to chápali. Udělali by přesně to samé. Nezaznamenal jsem jedinou špatnou reakci. Všichni byli nadšení, přáli mi to a doufali, že klub ty peníze dorovná a já nikam neodejdu,“ dodala nová tvář celé NHL.
Generální manažer Anaheimu Pat Verbeek, který v zákulisí platí za mimořádně tvrdého vyjednavače, přiznal, že se pokoušel Carlssona dlouhodobě podepsat už loni v září, ale s blížícím se létem začal tušit zradu. „Pár dní před otevřením trhu jsem cítil, že nás jeho tábor záměrně zdržuje a natahuje čas až do 1. července. Řekl jsem majitelům, že na nás stoprocentně letí offer sheet,“ krčil rameny Verbeek.
Zároveň ale zdůraznil, že na Carlssona, kterého v roce 2023 draftoval ze druhého místa, nezanevřel. „Vnímáme ho jako základní stavební kámen týmu od prvního dne. Máme skvělý vztah, všechno jsme si vyříkali a moje city k Leovi se vůbec nezměnily.“
Ducks si jednoduše nemohli dovolit o svou hvězdu přijít. Carlsson má za sebou průlomový rok, ve kterém si 67 body (29+38) vytvořil kariérní maxima a po půstu dotáhl Anaheim zpátky do play-off. V něm navíc Kačeři v prvním kole vyřadili Edmonton, sám Carlsson zářil s 11 body ve 12 zápasech.