Carlsson má za sebou kemp a brzy se rozhodne o jeho budoucnosti!

Dvojka letošního draftu, na kterou Anaheim k překvapení všech ukázal už si pomalu zvyká na zámořský hokejový styl. Švédský šikula už s ostatními prospekty Kačerů absolvoval tradiční kemp a nyní je před ním a vedením těžké rozhodnutí týkající se jeho vývoje.

Švédský univerzál, který působí primárně na postu centra, ale zvládne i křídlo, má před sebou jedno ze zásadních rozhodnutích kariéry. Tlak je enormní. Ducks na něj totiž ukázali už ze druhé pozice, která měla patřit Adamu Fantillimu. Nadějný útočník tedy bude muset dokázat, že se vedení celku z Kalifornie nemýlilo, když mu dalo přednost před kanadským centrem.

Důvodů pro upřednostnění Carlssona, který už má za sebou i seniorské mistrovství světa měl generální manažer Kačerů prý hned několik. Kromě vysokého hokejového IQ, jsou to i jeho tělesné dispozice a další faktory, jež zaujaly skauty Ducks.

„To, co mě na něm zaujalo, je jeho všestranná hra,“ řekl Verbeek o Carlssonovi. „Myslím, že má potenciál stát se dominantním hráčem.“

Carlsson po absolvovaném kempu zjistil, že bude muset přes léto na své formě ještě pořádně zapracovat, aby se připravil na tempo zámořského hokeje.

„Jen nutné abych byl silnější a rychlejší. Na tyto faktory se musím během léta co nejvíce zaměřit,“ řekl Carlsson.

Švédský střelec má za sebou velmi náročnou sezonu a prakticky si ani neodpočinul. Po sezoně zamířil se seniorskou reprezentací na mistrovství světa a následně spěchal na draftové testy. Pak přišel ještě kemp s Kačery, který byl velmi silově náročný.

„Byly to docela těžké testy,“ řekl Carlsson. „Při bruslení jsem měl hodně těžké nohy a zvykal jsem si na novou výstroj.“

Nyní by se měl Carlsson vrátit do Švédska a počkat až přijdou instrukce z Kalifornie. Anaheim má několik možností, jak se svým prospektem naložit. Carlsson může zůstat další sezonu ve své rodné zemi v SHL, kde se mu bodově dařilo nebo se přesunout do zámoří. Ve hře je stále i mistrovství světa juniorů, kterého by se urostlý centr mohl zúčastnit, pokud by jej vedení pustilo.

