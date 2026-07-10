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NHL

Carlsson, Celebrini a konec éry gigantických bonusů. Pravidla hry se dramaticky změní

30. července 16:00

Tomáš Zatloukal

Macklin Celebrini možná skutečně dal Žralokům ze San Jose slevu, když přijde na absolutní čísla. Ano, mohl si nárokovat ještě víc než 18,8 milionu dolarů ročně. A jak řekl GM Mike Grier, vlastník San Jose Sharks Hasso Plattner by mu odkýval cokoliv. Kde ovšem jeden z nejlepších hokejistů planety nesundal nohu z plynu prakticky vůbec, jsou podpisové bonusy. Inspirace Carlssonem je více než zřejmá. Ale nevykejte si, takových kontraktů přibude už jen minimum.

Víte, že si Celebrini vydělá v sezoně 27/28 méně než v té, která vypukne za dva měsíce?

Je to tak, byť se sluší dodat jedna na první dobrou nepodstatná drobnost.

Porovnávají se základní platy. 950 vs. 975 tisíc dolarů. Jenže esenciální rozdíl je v tom, že za rok půjde ofenzivní tahoun Žraloků do základní části povzbuzen čerstvě vyplaceným bonusem ve výši téměř 20 "mega" (19,85).

A zajisté, podpisové bonusy jsou, oč tu běží.

Za průkopníka mezi novou generací ligových es lze označit Carlssona, ostatně i Grier uznal, že nabídková listina, kterou Švéd podepsal s Letci, pro vyjednávání mezi San Jose a Celebrinim leccos změnila.

Pro připomenutí, takhle vypadá struktura Carlssonova paktu.

 

Skoro 95 procent formou uvedených bonusů! 

Connor Bedard zaujal, touto cestou nešel. Nebo mu, ryzí spekulace, možná nebyla umožněna, protože jeho zdravotní karta povážlivě tloustne. Zato Celebrini napodobil Carlssona takřka do puntíku. Hvězda anaheimských Kačerů je každopádně pionýrem s jepičím životem.

Tento trend mezi nastupujícími superhvězdami bude mít jen kratičké trvání - od 16. září totiž bude platit nová kolektivní smlouva a v ní je mimo jiné ošetřeno maximální procento, které mohou tyto bonusy z výše smlouvy tvořit.

Je stanoveno na čísle 60.

Proč jsou tak kýženým artiklem? Proč si je v masivním měřítku vyžádali v nedávné době do svých paktů i Jack Eichel, Kirill Kaprizov nebo Connor McDavid? Mimochodem, tuto éru zažehl už v roce 2015 Ryan O'Reilly, když kývl buffalským Šavlím na sedm let.

Jeho základní plat? Milion ročně. Příjem v podpisových bonusech? 45,5 "mega"! Částečně měl takové rysy už o tři roky dříve "offer sheet" pro Sheu Webera, stejně jako v případě Carlssona z dílny Philadelphie. 

Ona přitažlivost spočívá především ve čtyřech faktorech.

 

Peníze jsou vypláceny naráz, vždy ještě před sezonou. Příjemná záležitost pro hráčovo "cash flow". Když je plejer vyplacený (O'Reilly právě zaškytal), podpisových bonusů se tento manévr nedotkne. Navíc jsou finance mírněji daněny.

Ten nejdůležitější aspekt je ovšem to, že hokejista má tyto prostředky jisté. Bez ohledu, zda NHL zastaví výluka, či nikoliv.

Těžko se pak podivovat, že jsou kontrakty s takovouto strukturou tak v kurzu. McDavid, Celebrini a spol. by byli sami proti sobě. Je ovšem třeba dodat, že se jich podepsalo nevelké množství, protože tak silnou vyjednávací pozici mají jen vyvolení.

Kdo se mezi ně započítá? Quinn Hughes to nejspíš ještě stihne...

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