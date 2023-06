Carbery o své štaci ve Washingtonu: Chci pomoci Ovečkinovi k rekordu!

Washington Capitals mají nového hlavního trenéra. Stal se jím jednačtyřicetiletý Spencer Carbery, který doposud v NHL v roli šéfa střídačky nepůsobil. Poslední dva roky pracoval jako asistent trenéra Sheldona Keefa v Torontu, kde se specializoval na přesilovky. Během své první štace na pozici hlavního kouče si stanovil jako jednu z hlavních priorit pomoci Alexandru Ovečkinovi k překonání letitého rekordu Waynea Gretzkyho.

Pro jednačtyřicetiletého rodáka z kanadské Victorie se jedná svým způsobem o jakýsi návrat do domovské organizace. Pro Washington Capitals totiž už dříve pracoval, když mezi roky 2010 až 2016 byl trenérem a ředitelem hokejových operací u South Carolina Stingrays v ECHL. Mezi lety 2018 až 2021 pro změnu pracoval na farmě Washingtonu v Hershey, kde plnil roli hlavního kouče.

Dál na sobě tvrdě pracoval, poslední dvě sezony řídil přesilovky v Torontu a nyní se tak dočkal od svých Capitals jedinečné příležitosti. Dostal na starost celou střídačku jako hlavní trenér. Moc přitom nechybělo a trénování se v profesním životě vůbec nevěnoval! „Nikdy jsem o koučování nepřemýšlel, chtěl jsem jít do finančního sektoru,“ citují Carberyho zámořská média.

Před 13 lety se však směr tohoto bývalého hokejisty, který to nejdál dotáhl právě do ECHL, změnil. A nyní za to sklízí zasloužené ovoce. „Spencer je jedním z nejlepších mladých hokejových trenérů, který měl úspěchy všude, kde působil,“ řekl na jeho adresu generální manažer Washingtonu Brian MacLellan.

„Věříme, že jeho vůdčí a komunikační schopnosti, schopnost rozvíjet hráče a obeznámenost s naší organizací budou ohromným přínosem při jeho dalším kroku v trenérské kariéře,“ připomněl dřívější Carberyho práci pro organizaci Capitals.

„Je to obrovská čest a privilegium,“ uvedl pro změnu Carbery ve svém prohlášení. „Těším se na spolupráci s touto partou talentovaných hráčů a na opětovné budování vítězné kultury týmu,“ podotkl s tím, že děkuje Torontu za možnost pracovat a sbírat zkušenosti u Maple Leafs.

A co vlastně Carbery, jenž se stal v pořadí 21. hlavním trenérem Capitals, chce týmu přinést? „Jsem silným komunikátorem, takže naši hráči budou přesně vědět, kde mají být a jaká jsou očekávání. Součástí toho je také motivace a nastavení vysokého standardu, který musíme splňovat. Na naší soupisce je spousta hrdých, vysoce konkurenceschopných šampionů, kteří budou chtít dokázat, že stále mají na to, aby prošli do play-off. Tam bude směřovat moje zaměření,“ upozornil s tím, že především bude chtít od svých svěřenců vysoké tempo a kombinační hokej.

Jednou z hlavních priorit pak bude snaha pomoci Alexandru Ovečkinovi, aby překonal rekord Waynea Gretzkyho v počtu nastřílených gólů. Ruskému forvardovi momentálně schází k vyrovnání rekordu fenomenálního Kanaďana 72 tref.

„Pro mě jako hlavního trenéra je to obrovská zodpovědnost,“ přiznal Carbery. „Mým úkolem je dostat ho do situací, ve kterých může být úspěšný a skórovat. To je moje výzva a vůbec to neberu na lehkou váhu. Tyto situace se nejvíce projeví z toho, jak bude hrát celý tým, a jedním z mých cílů je najít způsob, jak ho dotlačit k úspěchu,“ dodal.

