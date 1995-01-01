Caps dál zbrojí, berou i kapitána Blue Jackets! Jestli chce Ovečkin zůstat, má to háček

2. července 15:00Tomáš Zatloukal
Washington pokračuje v mimořádných manévrech, po trejdech, které do hlavního města USA přivedly Alexe Tucha a Jordana Kyroua, přišly na řadu výrazné úlovky z trhu volných hráčů. Defenzívu zpevní po své životní sezoně u Žraloků ze San Jose Vincent Deshairnas, pomůže důrazem, obětavostí i coby specialista na oslabení. Přichází tak Boone Jenner, posledních pět let kapitán Columbusu. Ač hrával v této fázi kariéry často na křídlo, je vynikající na buly a počítá se ním podle zámořských odhadů na post centra číslo 3. Alex Ovečkin takkolem sebe může mít tuze silnou družinu, ale...
Když se v českých masmédiích zdůrazňovala Ovečkinova přítomnost na hráčském trhu, působilo to pozoruhodně.
Jenže ruský veterán tam patří jen svým oficiálním statusem, tedy tím, že se stal UFA. Že by ale aktivně naslouchal nabídkám z jiných klubů?
Kdepak, pokud zůstane za velkou louží, bude to ve Washingtonu.
Capitals s ním ve svých plánech musí počítat, vždyť se Ovečkin nechal slyšet, že doufá, že za ně ještě neodehrál svůj poslední mač. Navíc jsou tu signály, že vedení dobře ví, že stojí o to pokračovat.
Pokud si devítinásobný vítěz Richardovy trofeje skutečně přeje zůstat, bude to vyžadovat od GM Chrise Patricka snad až kouzla.
Zaprvé je třeba najít rozumný kompromis mezi klubovými možnostmi a Ovečkinovými nároky.
Zadruhé udělat prostor pro jeho kontrakt, protože 3,5 milionu dolarů, které teď pod platovým stropem zbývají, to je jednoduše málo. Někdo bude muset z kola ven. Obzvlášť, když třeba The Score čeká, že Ovečkin kývne na pakt kolem devíti milionů.
Patrick každopádně už vykonal mnohé pro to, aby byl legendární kanonýr ochotný signifikantně slevit, zároveň ale připravil Washington na eventualitu, že se obě strany nedohodnou.
Jen se podívejte na vylepšenou soupisku, vypadá nabušeně a jako adept na postup do play-off i bez Ovečkina.
O Kyrouovi s Tuchem již vyšly samostatné texty, teď je čas přidat pár řádků o nejnovějších posilách Caps.
Desharnaisovi je třicet, zahrál si v posledním ročníku nejvíc hokeje v kariéře (přes 18 minut za večer) a přichází na čtyři roky. Ročně si průměrně vydělá 4,2 milionu dolarů.
K sedmi bodům přidal 103 hitů (třetí místo mezi beky Sharks) a 83 bloků (2. flek). Ve statistice plus/mínus byl v celém mančaftu jen za Macklinem Celebrinim.
Platil za klíčovou postavu komanda na oslabení, jen tři pravidelně nastupující zadáci napříč NHL byli pro tuto herní disciplínu vytěžovanější.
Poctivý hokej je vlastní i Jennerovi, který by mohl vést třetí lajnu, zalepit díru po Connoru McMichaelovi. Také on přichází na čtyři roky, ze stropového platu ukrojí 5,75 milionu dolarů.
Má za sebou sezonu s 38 body, je vůdčím typem. Ve třiatřiceti má ještě pár let co na ledě nabídnout. Pyšnit se může vysokou kariérní úspěšností na buly - 54 procenta a panuje názor, že lepší centr k mání snad ani nebyl.
Patrickovy kroky každopádně ukazují jasnou ambici - chceme hrát nahoře. Ať už s Ovečkinem, nebo bez.