Capitals na rozcestí? Vedení už začíná s plánovanou přestavbou

Nad Washingtonem se v poslední době začalo řádně smrákat. Kromě velké rány, která zasáhla kapitána Capitals, se tým propadl mimo divokou kartu a vedení muselo rychle jednat o nejbližších krocích. Nakonec se místo případného posílení před vyvrcholením ročníku vše začíná přiklánět k přestavbě.

Celek z hlavního města USA si prochází nelehkým obdobím. Alexandr Ovečkin se musel vyrovnat se ztrátou svého otce, ke kterému měl vřelý vztah a ani po návratu na kluziště na ruského bohatýra nečekaly příjemné zprávy. Tým totiž svého kapitána potřebuje víc než kdy dříve.

Washington zapsal poslední velké vítězství proti Medvědům, které už je ale poněkud staršího data. Pak přišla mizérie, která nyní čítá již šest zápasů bez bodu. Capitals padli se Žraloky, Floridou, Detroitem a dvakrát s Carolinou. Poslední kapkou byl nezvládnutý duel proti Kačerům, kde se měl tým odrazit k lepším zítřkům. Toto všechno stálo mužstvo divokou kartu a donutilo vedení zamyslet se nad přestupovou politikou.

Jádro týmu už mladší nebude a roky se čím dál více načítají. Generální manažer se proto rozhodl ještě před zápasem s Ducks jednat a místo hledání adekvátní posily pro závěr sezony poslal své veterány s končícími kontrakty ke konkurenci.

Situace je pochopitelná. Vsadit vše na jednu kartu by bylo asi pošetilé, jelikož tým bojoval pouze o wild card a na útok na Stanley Cup to letos prostě nebylo. I proto se stěhoval o dům dál Dmitrij Orlov a Garnet Hathaway. Capitals tedy udělali úplně opačný krok než Ostrované, kteří se s letošním neúspěchem nechtěli smířit a obětovali pozice v draftu pro záchranu ročníku. Celek z Long Islandu je ovšem co se týče věkové stavby kádru v trochu odlišné pozici. Vedení Washingtonu po této výměně naznačilo další dění, které už bylo dlouho v očekávání.

„Tento obchod nám umožňuje získat draftový kapitál, a doplnit tak náš systém talentů,“ řekl generální manažer Brian MacLellan. „Ačkoli se tato sezóna ukázala jako náročná kvůli zraněním našich významných hráčů, jsme v pozici, kdy můžeme využít některé z našich současných aktiv k přestavbě našeho klubu a vybudování konkurenceschopného týmu, který se posune vpřed.“

Capitals tedy veřejně vyhlásili cestu, která povede k přebudování současného mužstva. Výraznou roli v tom jistě hrály letošní peripetie se zdravotním stavem opor, které probíhající sezonu výrazně ovlivnily, ale dříve nebo později tato situace musela přijít. Z odchodu spoluhráčů samozřejmě kabina nadšena nebyla, jelikož nikdo nechce v závěru oslabit a končit před branami vyřazovací části.

Smutek z nečekané výměny neskrýval po ostudě s Kačery ani kapitán Alexandr Ovečkin.

„Dmitrij a Garnet pro mě byli skvělými spoluhráči i kamarády. Je to těžké, ale tak už to v životě chodí. Jde o byznys. Musíme to přijmout tak, jak to je. To je prostě život.“

Zprávu o trejdu lehce nenesl ani Trevor van Riemsdyk.

„Když jsem se o odchodu Dmitrije s Garnetem dozvěděl, byl jsem smutný. V kabině s nimi byla legrace. Přesto ale všichni pořád cítíme, že jsme stále dostatečně silní pro vyřazovací boje. Pokud však budeme prohrávat jako nyní s Kačery, nemůžeme jejich absenci brát jako výmluvu. Musíme to prostě zvládat i bez nich.“

Je zřejmé, že Washington o vyřazovací část ještě zabojuje, ale pokud by plán čirou náhodou nevyšel, tak alespoň nevyvázne s prázdnou. Přestavba už byla nutná a bylo jen otázkou času, kdy přijde ten správný čas na říznutí do kádru.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+