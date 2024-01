Canucks zvítězili na ledě Rangers, Colorado zvládlo nájezdy s Bostonem

Na dnešním programu byly čtyři zápasy. Pojďme si je postupně zrekapitulovat.

NEW YORK RANGERS - VANCOUVER CANUCKS

3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

Canucks vyloupili MSG

Vancouver ve svém třetím utkání na aktuálním sedmizápasovém tripu vybojoval druhé vítězství v řadě. Poté, co Canucks vyhráli 6:4 na ledě New Jersey, tentokrát porazili 6:3 New York Rangers. Znovu se přitom Kosatkám vyplatilo, že konečně daly dohromady skutečně úderné elitní trio Pettersson – Miller – Boeser. Tato formace sama zařídila čtyři góly Vancouveru, na což Rangers nedokázali najít odpověď.

Branky a nahrávky

4. Trocheck (Zibanejad, Panarin), 29. Panarin (Lafrenière), 44. Trocheck (Lafrenière) – 5. J. Miller (E. Pettersson, Boeser), 7. Höglander (Aman, Lafferty), 20. Boeser (E. Pettersson, Q. Hughes), 36. E. Pettersson (Blueger, Hronek), 37. Höglander (P. Suter, Hronek), 59. E. Pettersson (Boeser, T. Myers).

Statistika

Střely na bránu: 42 – 26 | Přesilová hra: 1/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:15

Thatcher Demko (VAN) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+2, +4 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:19



Tři hvězdy utkání

1. Elias Pettersson (VAN) 2+2

2. Nils Höglander (VAN) 2+0

3. Vincent Trocheck (NYR) 2+0

PHILADELPHIA FLYERS - PITTSBURGH PENGUINS

1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Kvalitní výkon Nedeljkovice

Pittsburgh se dostal do vedení už v pětačtyřicáté vteřině, kdy se prosadil Rakell. Vedení hostů v osmé minutě navýšil Karlsson a právě gól zkušeného obránce byl tím vítězným. Brankář Nedeljkovic za svá záda pustil pouze jednu ze sedmatřiceti střel a značně se podepsal pod vítězství Penguins.

Branky a nahrávky

15. Tippett (Zamula, Farabee) – 1. Rakell (Malkin, Guentzel), 8. E. Karlsson (Harkins, Carter), 29. Ruhwedel (Rust, Graves), 45. Malkin (D. O'Connor).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 40 | Přesilová hra: 1/2 – 1/6 | Trestné minuty: 16 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 59:50

Alex Nedeljkovic (PIT) – 36 zákroků, 1 OG,

úspěšnost 97,3 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Do zápasu nezasáhl český ani slovenský hokejista.



Tři hvězdy utkání

1. Jevgenij Malkin (PIT) 1+1

2. Rickard Rakell (PIT) 1+0

3. Owen Tippett (PHI) 1+0

MINNESOTA WILD - DALLAS STARS

0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Murray vynuloval Wild

Lekce z produktivity. Dallas měl sice pouze 20 střel, to mu však stačilo na to, aby si odvezl plný počet bodů. Hned čtyřikrát totiž dokázal prostřelit brankáře Fleuryho, přičemž jednou to bylo z přesilovky. Domácí měli přesilových her k dispozici šest, ale na Murrayho si nepřišli ani jednou.

Branky a nahrávky

10. Hintz (Seguin), 42. Seguin (Lindell), 49. Faksa (Steel), 50. J. Robertson (Benn, Hintz).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 20 | Přesilová hra: 0/6 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MNS) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 59:58

Matt Murray (DAK) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Adam Raška (MNS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 07:46

Radek Faksa (DAL) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:21



Tři hvězdy utkání

1. Tyler Seguin (DAL) 1+1

2. Roope Hintz (DAL) 1+1

3. Matt Murray (DAL) 23 zákroků

COLORADO AVALANCHE - BOSTON BRUINS

4:3sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Nájezdy pro Avs

Hosté se dostali do vedení zásluhou Marchanda, ale domácí téměř okamžitě odpověděli. A byli o něco lepším týmem na ledové ploše. Colorado mělo o deset střel více než soupeř. V prodloužení však vícekrát ohrozil branku Boston, ale celý duel dospěl až do nájezdové loterie, kde byl jediným úspěšným střelcem Ničuškin.

Branky a nahrávky

17. Rantanen (MacKinnon, Makar), 23. L. O'Connor, 38. Malinski (R. Johansen), rozh. náj. Ničuškin – 12. Marchand (Zacha, Pastrňák), 31. Beecher (Heinen, Carlo), 46. Marchand (Coyle, Grzelcyk).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 26 | Přesilová hra: 1/6 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 14



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 65:00

Jeremy Swayman (BOS) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 65:00



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 0+1, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:53

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, -2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:52



Tři hvězdy utkání

1. Valerij Ničuškin (COL) 0+0

2. Logan O'Connor (COL) 1+0

3. Brad Marchand (BOS) 2+0

Share on Google+