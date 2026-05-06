Canucks v tísni. Hledání generálního manažera vrcholí, favoritem je vizionář z Bostonu

9. května 14:30David Zlomek
Vancouver Canucks mají před sebou jeden z nejdůležitějších draftů v novodobé historii, kde budou vybírat ze třetího místa, ale nejdříve musí vyřešit zásadní personální rébus ve svých kancelářích.
Hledání nového generálního manažera se po intenzivních třech týdnech dostalo do cílové rovinky a seznam kandidátů se zúžil na pětici jmen, přičemž největší pozornost poutá trojice Evan Gold, Scott White a Ryan Johnson. Pro odcházejícího prezidenta hokejových operací Jima Rutherforda a majitele klubu jde o rozhodnutí, které musí padnout v řádu dnů, aby nové vedení stihlo ovlivnit strategii pro blížící se výběr talentů v Buffalu.
Podle informací Elliottea Friedmana z podcastu 32 Thoughts se jako hlavní favorit jeví Evan Gold, současný asistent generálního manažera Boston Bruins a šéf jejich farmy v Providence. Gold byl v tomto týdnu ve Vancouveru na osobním pohovoru a díky vyřazení Providence z play-off mu v cestě do Britské Kolumbie už nic nebrání. „Gold je kandidát, který na Canucks udělal obrovský dojem hned od prvního dne,“ uvedl Rick Dhaliwal z Donnie and Dhali s tím, že Gold v sobě spojuje právnické vzdělání, analytické zázemí a pověst tvrdého vyjednavače.
Dalším vážným uchazečem na seznamu zůstává Scott White, který zastává roli asistenta generálního manažera v Dallas Stars. I v jeho případě došlo k posunu, protože jeho Texas Stars byli právě vyřazeni z bojů o Calder Cup, čímž se otevřelo okno pro finální jednání. Friedman však poznamenal, že zatím není zcela jasné, zda Canucks trvají na osobní návštěvě, nebo zda se v této fázi spokojí s rozhovorem přes internet. Jisté je pouze to, že klub oficiálně požádal Dallas o svolení s Whitem mluvit, a čeká se na další kroky.
Nejvíce otazníků a emocí však vzbuzuje situace kolem Ryana Johnsona, který je v organizaci Canucks od roku 2013 a platí za logického nástupce. Johnson, jenž loni dovedl farmu v Abbotsfordu k titulu v AHL, se těší velkému respektu, ale jeho pozice je v tuto chvíli nečitelná. „Je to celé trochu zvláštní. Canucks mu prodloužili smlouvu, řekli mu, že nikam nepůjde, a teď se zdá, že ho chtějí obejít někým zvenčí, kdo má v podstatě stejné dovednosti,“ podivil se Friedman.