Canucks to vzdali s Kuzmenkem. Sotva hrává, počítá se s výměnou

Měl být trumfem taženým z KHL. A také to tak vypadalo, Vancouveru se angažování Andreje Kuzmenka podařil. Nicméně v této sezoně je to přesně naopak. Navíc to vypadá, že trenérský štáb nad ním zlomil hůl. Rus skoro nehrává, informace ze zámoří hovoří o možné výměně.

Kuzmenko v poslední době postupně ztrácel čas na ledě a koncem listopadu byl dokonce vyškrtnut na dva zápasy, což přimělo zbytek ligy, aby se o jeho situaci zajímaly přímo u Canucks.

Během pořadu Saturday Headlines o tom o víkendu informoval Elliotte Friedman a naznačil, že se o Kuzmenkovi určitě jedná.

"Nějaké rozhovory kolem něj probíhají," potvrdil Friedman, obvykle výborně informovaný. "Ostatní týmy volaly do Vancouveru a ptaly se, co by se Canucks hodilo, co by byli schopni udělat. Vědí, že Canucks v podstatě pořád potřebují uvolnit místo pod platovým stropem, takže uvidíme, jak se to časem vyvine."

Situace kolem něj je opravdu podivná. Plácá se mezi všemi lajnami a nezřídka kdy se objeví i ve čtvrté brázdě. Jeho čas na ledě je kolísavý. Jednou odehraje sedmnáct minut, pak deset a pak třeba nehraje vůbec.

Jeho forma je také špatná, od 19. listopadu má v devíti zápasech bilanci 1+0, dohromady v sezoně 4+11, což je podprůměrné číslo.

Aby toho nebylo málo, trenéra Ricka Toccheta nedávno rozčilovaly otázky týkající se jeho svěřence. Když byl dotázán, proč v jednom z utkání měl ve třetí třetině jen tři střídání, odpověděl: "Už mě nebaví odpovídat na otázky ohledně něj. Zápas jsme otočili, vyšlo to... Kuzy musí začít poctivě pracovat a napadat, s tím by se dalo začít."

Sedmadvacetiletý útočník je v prvním roce dvouleté smlouvy na 11 milionů dolarů. Na začátku této sezony mu byl vyplacen bonus ve výši 2 milionů dolarů a v této sezóně si vydělá 3,5 milionu dolarů jako skutečný plat.

Součástí jeho smlouvy je také listina dvanácti týmů, kam nemůže být vyměněn, a tak má určité právo rozhodnout, kde by mohl skončit.

