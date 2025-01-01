Canucks počítají se svou brankářskou jedničkou, Demko by měl odchytat až 50 utkání

25. září 16:04Jakub Ťoupek
Brankář Vancouveru Thatcher Demko se připravuje na sezónu, ve které doufá v návrat do formy poté, co se většinu loňského roku potýkal se zraněními. Poslední období bylo pro hvězdného brankáře velmi obtížné kvůli zraněním, která utrpěl, včetně zranění kolena během prvního kola play-off před 16 měsíci proti Nashville Predators. Nyní je však i s tříletým prodloužením smlouvy, a cílem získat místo v olympijském týmu USA, připraven na návrat mezi nejlepší brankáře současnosti, obzvlášť když je opět plně zdravý.
Pro Demka je jeho zdravotní stav jednoznačně dobrou zprávou. Minulá sezóna byla pro něj strašná. Utrpěl vzácné zranění kolena. Po uzdravení se většinou potýkal s dalšími problémy a pak se znovu zranil. Frustrace byla enormní, musel sledovat, jak se jeho tým potýká s problémy a prožívá mizernou sezónu, která následovala po fantastické sezóně 2023-24.
Demko je ale rád, že do nové sezóny vstupuje v dobré kondici, a věří, že je na tom začátku své sedmé kompletní sezóny jako hráč Canucks velmi dobře. Rodák ze San Diega také prozradil, že se letos v létě věnoval také svému duševnímu zdraví, protože v minulé sezóně nemohl hrát po značnou část ročníku, což mu šířilo v hlavě spoustu myšlenek.
Američan se přiznal, že se začal zpochybňovat a obávat se různých věcí v životě a ve své hokejové kariéře. Nakonec se mu ale podařilo trochu tyto duševní potíže zpomalit a věří, že je nyní na tom lépe, zejména co se týče jeho sebevědomí.
Přestože Canucks podepsali v únoru s Kevinem Lankinenem pětiletou smlouvu, sezónu zahájí Thatcher Demko v roli jedničky a podle zpráv by devětadvacetiletý brankář mohl letos nastoupit k asi padesátce zápasů, přičemž první z nich bude nepochybně úvodní zápas proti Calgary Flames 9. října.
Velkou motivací bude pro Demka také druhý narozený potomek. Dle jeho slov nemohl tento stav pochopit, dokud se nestal otcem a společně se svou ženou Lexi nepřivítali na svět i dceru. „Pokud máte vlastní děti, nutí vás to rozdělit věci do jednotlivých kategorií. Ano, to je to nejlepší na tom, kým jsem, že můžu být otcem. Takže nakonec už hokej není tak důležitý, což mi asi trochu pomáhá, víte, trochu ubrat plyn,“ dodal v rozhovoru během tréninkového kempu.
Devětadvacetiletý brankář také nastoupil do přípravného utkání proti Calgary, kdy se po 40 minutách vyměnil s Nikitou Tolopilem. Ve svých úvodních dvou třetinách obdržel jednu branku poté, co se prosadil ve 35. minutě Nazem Kadri.
Hlavní trenér Canucks Adam Foote ví, že nasazení jeho brankářského tandemu vyžaduje rovnováhu mezi jejich touhou soutěžit a potřebou udržet oba v dobré kondici. Tato výzva se ještě zvětšuje tím, že oba brankáři jsou v úvahu pro své olympijské týmy. Demko by však měl být primární volbou a opět se poprat o místo v hlasování o Vezina Trophy.
