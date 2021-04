Canucks míří do karantény. Tři jejich následující zápasy se odkládají

Letošní sezona National Hockey League je kvůli koronavirové pandemii velmi specifická. Odložené zápasy nejsou výjimkou ani v této fázi ročníku, v tuto chvíli si kvůli covidu dávají vynucenou pauzu hokejisté Vancouveru.

Už pár dní před tím napovědělo o tomto možném scénáři testování u útočníka Adama Gaudetta, jenž s pozitivním výsledkem zamířil na covidovou listinu. Na seznamu navíc přibyl obránce Travis Hamonic a členové trenérského štábu.

„Hádám, že tu je vždy připomínka toho, jak důležité je vaše bezpečí a dodržování pravidel, které liga připravila. Nejen liga, ale také vláda,“ řekl trenér Kosatek Travis

Organizace Canucks tak byla nucena odložit tři následující zápasy – jedno na ledě Edmontonu a dvě ve Winnipegu proti tamním Tryskáčům. Už poslední utkání, proti Calgary, muselo být kvůli těmto důvodům odloženo.

Situace to pro Vancouver vskutku není optimální. Nucks se nachází na předposledním místě v "Kanadské" divizi a na čtvrtý Montreal, jenž v tuto chvíli drží poslední vstupenku do play-off a navíc má oproti všem třem celkům za ním čtyři klání k dobru.

Do karet nehraje mužstvu ani dlouhá pauza. Už před zmíněným kláním proti Flames, které bylo nakonec také posunuto, měli svěřenci kouče Travise Greena šestidenní pauzu. V této fázi sezony může být zápasové tempo klíčové.

„Měli jsme šest dní pauzu, během které jsme se tu (v Calgary) připravovali na zápas. Snažili jsme se soustředit pouze na tohle a nechat zodpovědné lidi, aby nám dali vědět, pokud se něco bude měnit,“ popisuje Green.

Načasování je pro Canucks velice zlé, což potvrdil i forvard J.T. Miller. „Ať už máme někoho, kdo to chytil, snažíme se dělat maximum, abychom protokoly dodržovali. Načasování pochopitelně není dobré, ale to by nebylo nikdy. Nezáleží na okolnostech, nikdo to nechce dostat a nikdo to nechce přenášet,“ dodal osmadvacetiletý Američan.

Sám Miller má s covidovým protokolem zkušenosti, když na začátku sezony společně s obráncem Jordiem Bennem vynechali tři, respektive šest zápasů. „Situace Adama Gaudetta je oproti té mojí odlišná. Neměl jsem koronavirus, takže na 100 % neznám jeho situaci, ale chápu ho v tom ohledu, že musí být mimo tým, to já musel také.“

Kosatky se vrátí do tréninkového procesu nejdříve 6. dubna. O dva dny později je čeká bitva proti Calgary.

